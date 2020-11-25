Госдепартамент США начал процесс передачи власти команде Байдена

10:27 25.11.2020

Госдепартамент США начал процесс передачи власти Джо Байдену, сообщил госсекретарь Майк Помпео, пишет "Интерфакс".

В свою очередь Байден заявил, что администрация Трампа уже начала работу с его переходной командой, которая получила поддержку от нацбезобасности "по всем направлениям", в том числе Байден уже получает ежедневные президентские сводки спецслужб.

По словам Байдена, первые сто дней на посту президента он посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. В частности, он планирует отменить некоторые указы Трампа, которые по его мнению "нанесли ущерб климату и здоровью людей". При этом он отметил, что его правление не станет "третьим сроком Барака Обамы", так как Трамп существенно "изменил ландшафт".

Выборы в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ 7 ноября объявили о победе Байдена.

За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.