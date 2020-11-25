Госдепартамент США начал процесс передачи власти команде Байдена

Джо Байден

Госдепартамент США начал процесс передачи власти Джо Байдену, сообщил госсекретарь Майк Помпео, пишет "Интерфакс".

В свою очередь Байден заявил, что администрация Трампа уже начала работу с его переходной командой, которая получила поддержку от нацбезобасности "по всем направлениям", в том числе Байден уже получает ежедневные президентские сводки спецслужб. 

По словам Байдена, первые сто дней на посту президента он посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. В частности, он планирует отменить некоторые указы Трампа, которые по его мнению "нанесли ущерб климату и здоровью людей". При этом он отметил, что его правление не станет "третьим сроком Барака Обамы", так как Трамп существенно "изменил ландшафт".

Выборы в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ 7 ноября объявили о победе Байдена.

За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 16:09
    Гость: gvozd

    какой закон, ты болен что ли?
    до сих пор выборы НЕ закончены - если по закону.
    это как раз типичное беззаконие педосатанистов.

  2. 25.11.2020, 14:40
    Гость: Аnton

    В этом и есть различие России и Соединенных Государств Америки.Закон для всех в не зависимости от занимаемой должности в США работает.Этого Вам не понять.

  4. 25.11.2020, 13:39
    Гость: Гость

    И только так. «Мы упорно боремся. Наш большой иск, в котором подробно описываются все фальсификации бюллетеней и многое другое, скоро будет подан. Сфальсифицированные выборы!» — написал президент. Таким образом Дональд Трамп прокомментировал опрос, согласно которому 79% его сторонников уверены в краже голосов избирателей.

  5. 25.11.2020, 13:34
    Гость: Гость

    И в теперь "демократы добиваются от правительства США в лице одного из его агентств ни много ни мало — нарушения американского законодательства. Если рассматривать эти действия с точки зрения публичного права, то они являются не чем иным как попыткой узурпации властных полномочий двух ветвей власти (исполнительной и законодательной, т.к. речь идет о полномочиях действующего президента и конгресса) с помощью третьей (судебной). Если же квалифицировать действия демократов в рамках уголовного права, то это попытка государственного переворота. И закономерен вопрос: почему соратники Байдена решились на это? Почему так спешат добиться легитимации своего кандидата?"

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