Госдепартамент США начал процесс передачи власти команде Байдена
Госдепартамент США начал процесс передачи власти Джо Байдену, сообщил госсекретарь Майк Помпео, пишет "Интерфакс".
В свою очередь Байден заявил, что администрация Трампа уже начала работу с его переходной командой, которая получила поддержку от нацбезобасности "по всем направлениям", в том числе Байден уже получает ежедневные президентские сводки спецслужб.
По словам Байдена, первые сто дней на посту президента он посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. В частности, он планирует отменить некоторые указы Трампа, которые по его мнению "нанесли ущерб климату и здоровью людей". При этом он отметил, что его правление не станет "третьим сроком Барака Обамы", так как Трамп существенно "изменил ландшафт".
Выборы в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ 7 ноября объявили о победе Байдена.
За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какой закон, ты болен что ли?
до сих пор выборы НЕ закончены - если по закону.
это как раз типичное беззаконие педосатанистов.
В этом и есть различие России и Соединенных Государств Америки.Закон для всех в не зависимости от занимаемой должности в США работает.Этого Вам не понять.
И если поживём...
И только так. «Мы упорно боремся. Наш большой иск, в котором подробно описываются все фальсификации бюллетеней и многое другое, скоро будет подан. Сфальсифицированные выборы!» — написал президент. Таким образом Дональд Трамп прокомментировал опрос, согласно которому 79% его сторонников уверены в краже голосов избирателей.
И в теперь "демократы добиваются от правительства США в лице одного из его агентств ни много ни мало — нарушения американского законодательства. Если рассматривать эти действия с точки зрения публичного права, то они являются не чем иным как попыткой узурпации властных полномочий двух ветвей власти (исполнительной и законодательной, т.к. речь идет о полномочиях действующего президента и конгресса) с помощью третьей (судебной). Если же квалифицировать действия демократов в рамках уголовного права, то это попытка государственного переворота. И закономерен вопрос: почему соратники Байдена решились на это? Почему так спешат добиться легитимации своего кандидата?"