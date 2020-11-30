Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста

11:20 30.11.2020

Личному врачу футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве легендарного футболиста, пишет "Интерфакс" со ссылкой на аргентинские СМИ.

Полиция провела обыск в доме врача и в его офисе. Следствие изъяло медицинские записи, компьютеры, сотовые телефоны, документацию, предоставляющую интерес для дела.

Отмечается, что врача обвиняют в рамках дела, по которому выясняются обстоятельства смерти Марадонны, в частности, имела ли место здесь медицинская халатность. При этом пока мера пресечения в отношении врача пока не выносится.

Следователи также пообщались с близкими родственниками Марадонны и его дочерями. Они расспрашивали о событиях, предшествовавших смерти Марадонны: его лечении в ноябре, когда он перенес операцию в связи с тромбом в головном мозге.

Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа. Легендарному футболисту было 60 лет. В Аргентине объявлен трехдневный траур.