Турция отказалась от российской вакцины «Спутник V»
Турция отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика). Минздрав Турции утверждает, что по этой же причине вакцину не смогут приобрести ВОЗ и другие государства. В Москве в ответ назвал вакцину очень эффективной и надежной.
«Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов»,— цитирует Haberturk главу Минздрава Турции Фахреддина Коджа.
При этом в сообщении не поясняется, о какой именно российской вакцине идет речь. Ранее Турция сообщала о проведении испытаний третьей фазы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи. В ноябре Минздрав России сообщил, что Турция хочет организовать производство вакцины «Спутник V» на собственных мощностях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Турции, сказал «РИА Новости», что результаты тестирования и испытаний показывают эффективность и надежность вакцины. «Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией»,— сказал господин Песков.
Анонимный источник в РФПИ сообщил российским СМИ, что переговоры с Анкарой продолжаются. «Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (представителя Минздрава Турции) — пример fake news»,— приводит его слова РИА «Новости».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Враки, вброс, а не статья(!), так как ( мне по барабану заказ, отказ - Турции ), так как на сегодняшний день (!) лучшей вакцины я не знаю!..
О недостатках Английской вакцины я уже как-то упоминал., что касается немецкой и американской ( не секретная информация!), то Шесть человек ( из числа добровольцев!) - скончались.:(((.. Вот это и настораживается ..((.
Кто знает правдивые цифры? Кто-то их занизил или завысил!?
И о чем говорить?
Больше двадцати ( не банановых республик!) стран заключили договора на поставку именно Российской вакцины, ( Арабы, Израиль, Корея ( юг) и...( Индия, Венгрия, и.. список длинный), так что ребята - поменьше в транс и панику впадайте.. - Когда все хорошо и есть чем гордится ( имею привычку :- Если Человек заслужил, то хвалить его надо при жизни, а не у надгробного камня!), то об этом и нужно говорить(!), а все остальное - жалкие потуги конкурентов и недоброжелателей России!
И какой вакциной прививаться , каждый естественно решает сам, но то, что сама Турция ( это не так!) отказалась - это для кого-то из вас является чём-то ?)) ( негативным или позитивным?)))
Очередь за Российской вакциной - растёт !
Молодцы!
Вакцину в обмен на Армению.
Как можно так примитивно мыслить, если, конечно, это не стеб.
ерунда, что уже вакцинируют вовсю
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кстати, в Англии от Файзера сегодня двое чуть не померли. Теперь аллергикам запрещают её колоть.
И вакцину будет нашу покупать. С Запада, от конкурентов, весь этот фейк ньюз идёт.