Турция отказалась от российской вакцины «Спутник V»

21:14 9.12.2020

Турция отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика). Минздрав Турции утверждает, что по этой же причине вакцину не смогут приобрести ВОЗ и другие государства. В Москве в ответ назвал вакцину очень эффективной и надежной.

«Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов»,— цитирует Haberturk главу Минздрава Турции Фахреддина Коджа.

При этом в сообщении не поясняется, о какой именно российской вакцине идет речь. Ранее Турция сообщала о проведении испытаний третьей фазы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи. В ноябре Минздрав России сообщил, что Турция хочет организовать производство вакцины «Спутник V» на собственных мощностях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Турции, сказал «РИА Новости», что результаты тестирования и испытаний показывают эффективность и надежность вакцины. «Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией»,— сказал господин Песков.

Анонимный источник в РФПИ сообщил российским СМИ, что переговоры с Анкарой продолжаются. «Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (представителя Минздрава Турции) — пример fake news»,— приводит его слова РИА «Новости».