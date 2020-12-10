Белоруссия запретила выезд из страны через наземные пункты пропуска
С 20 декабря Белоруссия приостановит выезд из страны через наземные пункты пропуска в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает "Интерфакс".
Речь идет об автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, в речных портах.
"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - говорится в соответствующем постановлении Совета министров от 7 декабря 2020 года № 705.
Отмечается, что выезд может быть разрешен "в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами", и "в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь".
При этом ограничение на выезд не распространяется на дипломатов, граждан Белорусии, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, в случае выезда из Белоруссии к месту постоянного проживания.
Ранее Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства в связи с пандемией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выезд возможен только через морсаие порты?
Хотя они тоже на земле находяться.....
Остаёться запрыгивать в воздухе в пролетающие самолёты