Белоруссия запретила выезд из страны через наземные пункты пропуска

С 20 декабря Белоруссия приостановит выезд из страны через наземные пункты пропуска в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает "Интерфакс".

Речь идет об автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, в речных портах.

"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - говорится в соответствующем постановлении Совета министров от 7 декабря 2020 года № 705.

Отмечается, что выезд может быть разрешен "в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами", и "в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь".

При этом ограничение на выезд не распространяется на дипломатов, граждан Белорусии, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, в случае выезда из Белоруссии к месту постоянного проживания.

Ранее Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства в связи с пандемией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 09:36
    Гость: Дед

    Выезд возможен только через морсаие порты?
    Хотя они тоже на земле находяться.....
    Остаёться запрыгивать в воздухе в пролетающие самолёты

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