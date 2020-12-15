Голосование выборщиков подтвердило победу Байдена на президентских выборах

06:57 15.12.2020

Кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев, сообщает РИА Новости

Ранее Байдену присудили уже необходимые для победы на выборах 270 голосов. У Дональда Трампа 232 голоса.

Байден призвал Трампа уважать результаты голосования.

"Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", - прокомментировал оппонент Трампа.

Голосование коллегии выборщиков на выборах президента США прошло в минувший понедельник без неожиданностей, при которых выборщики голосуют не так, как ранее проголосовали избиратели в том или ином штате.

Ранее Трамп заявлял, что хоть и не признает свое поражение, но он будет действовать согласно воле выборщиков.