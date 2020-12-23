Трамп отказался подписывать закон о новом пакете экономический помощи

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет подписывать разработанный конгрессом США законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, если в него не внесут изменения.

Как пишет РБК, по словам Трампа, он будет настаивать на увеличении выплат населению с 600 долларов до 2 или 4 тысяч долларов на семью, назвав направленный ему на подпись документ "позорным".

Он также высказал предположение, что не все члены конгресса внимательно прочитали законопроект, так как "он слишком длинный и сложный".

Трамп также считает, что в законопроект включены лишние и ненужные статьи расходов, такие как помощь третьим странам, поддержка учреждений культуры США и экологических программ. 

«Призываю конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст», — заявил Трамп.

Ранее сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавируса общей стоимостью $892 млрд. Пакет мер включает выплаты большинству американцев в размере $600, а также дополнительные выплаты тем, кто остался без работы, в размере $300 еженедельно. Также документу предполагает расширение программы займов для малого бизнеса на сумму около $284 млрд. Кроме того, выделяются дополнительные средства на помощь авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу, а также на распространение вакцины от коронавируса.

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