Китай остановил полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса
Власти КНР временно останавливают авиасообщения с Великобританией на фоне обнаружения на территории королевства нового штамма COVID-19. Об этом пишет портал Singtao со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай будет внимательно следить за ситуацией и корректировать меры контроля в соответствии с надобностью.
Некоторые страны, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею и Аргентину, ранее уже объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 19 декабря, что новый штамм коронавируса более заразен. По словам главы британского правительства, признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что не смотря на серьезность ситуации , хватает еще диванных мыслителей с теорией заговоров ,и лозунгами "вируса нет , все это козни мирового правительства". Хотя и становится их меньше с появлением больных родственников и знакомых , ну и окончательно излечиваются , когда близкие люди болеют в тяжелой форме. Ну а люди с пофигистким отношением ко всем остальным будут всегда, не оскудеет земля идиотами.
И кто-то еще не верит, что весь мир - театр, президенты - актеры, режиссер - юморист?