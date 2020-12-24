Китай остановил полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

© KM.RU, Роман Погодаев

Власти КНР временно останавливают авиасообщения с Великобританией на фоне обнаружения на территории королевства нового штамма COVID-19. Об этом пишет портал Singtao со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай будет внимательно следить за ситуацией и корректировать меры контроля в соответствии с надобностью.

Некоторые страны, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею и Аргентину, ранее уже объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 19 декабря, что новый штамм коронавируса более заразен. По словам главы британского правительства, признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 15:30
    Гость: Нет мы видим

    Что не смотря на серьезность ситуации , хватает еще диванных мыслителей с теорией заговоров ,и лозунгами "вируса нет , все это козни мирового правительства". Хотя и становится их меньше с появлением больных родственников и знакомых , ну и окончательно излечиваются , когда близкие люди болеют в тяжелой форме. Ну а люди с пофигистким отношением ко всем остальным будут всегда, не оскудеет земля идиотами.

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