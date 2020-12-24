Китай остановил полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

12:18 24.12.2020

Власти КНР временно останавливают авиасообщения с Великобританией на фоне обнаружения на территории королевства нового штамма COVID-19. Об этом пишет портал Singtao со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай будет внимательно следить за ситуацией и корректировать меры контроля в соответствии с надобностью.

Некоторые страны, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею и Аргентину, ранее уже объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 19 декабря, что новый штамм коронавируса более заразен. По словам главы британского правительства, признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.