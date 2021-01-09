Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.
По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и тела пассажиров.
По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты, пишет РИА Новости.
Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров.
Телеканал CNN Indonesia сообщает со ссылкой на рассказ рыбаков о взрывах на борту рухнувшего самолета. Местные рыбаки утверждают, что слышали звуки разорвавшихся бомб.
Berdoa untuk keselamatan penumpang Sriwijaya Air flight SJ 182 yang hilang kontak beluma lama tadi. pic.twitter.com/lSUaFFXz7q
— fitra eri (@fitra_eri) January 9, 2021
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боинги не падают!!!
Это все киселевская пропаганда!!!
Опять кто то на нем летел,кто не должен был долететь?пассажиров и экипаж жаль очень
Взорваться могло и топливо на борту этого плохо летающего металлолома!
Всем продажникам и предателям бегом срочно покупать "взлетающие" доллары!
слышали рыбаки с фирмы Боинг?