Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии

15:13 9.01.2021

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.

По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и тела пассажиров.

По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты, пишет РИА Новости.

Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров.

Телеканал CNN Indonesia сообщает со ссылкой на рассказ рыбаков о взрывах на борту рухнувшего самолета. Местные рыбаки утверждают, что слышали звуки разорвавшихся бомб.