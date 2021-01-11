В Португалии заявили о третьей волне COVID и потребовали новую изоляцию

23:28 11.01.2021

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что власти страны имеют дело уже с третьей волной коронавируса.

По его словам, Португалии не избежать новой изоляции. Новые ограничительные меры аналогичные тем, что действовали во время первого режима изоляции (март 2020 года), предположительно, будут приняты на заседании кабинета министров в среду.

При этом министр здравоохранения страны Марта Темидо в качестве причин нынешнего подъема заболеваемости назвала период рождественских праздников и холодный сезон, сообщает «Интерфакс».

По данным The Guardian, сейчас в больницах Португалии остаются 3983 пациента с коронавирусной инфекцией, 567 из которых находятся в палатах интенсивной терапии.