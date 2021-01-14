Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу (первый в истории США президент, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент).
232 конгрессмена проголосовали за, против высказались 197, сообщает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу.
Теперь для досрочного отстранения Дональда Трампа от власти нужно, что импичмент ему объявили в сенате, но спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января (за один день до инаугурации Джо Байдена). При этом неясно, можно ли будет вынести импичмент задним числом, после ухода Трампа с поста, так как такой практики в истории конгресса еще не встречалось.
Напомним, в начале января толпа митингующих осадила Капитолий, вошла в здание и прервала совместную сессию конгресса, на которой утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глобалисты решили добить Трампа и трампистов до конца и полностью взять власть в США в свои руки. Возня демократов,а точнее мафии Клинтонов (ранее Кеннеди), по подавлению белых радикалов страны стопудово вызовет раскол американцев и даже вооруженное противостояние. Все это начало агонии мирового жандарма и круги от этого противостояния обязательно пойдут по всему миру.Единственный способ сохранить США в нынешнем виде это участие американцев в войне с Ираном,с Россией и с КНР. Противник найдется так как на кону существование глобализма и тут никто не вспомнит о международных правилах,об ООН и прочей шелухи.
2021 год начался с раздрая в США,а раздрай придет к осени и в Россию хотя выборы пройдут как обычно,но новая Госдума уже не будет опорой Кремля и правительства из-за того что многие внутри страны и весь Запад не будет признавать выборы законными по многим причинам. Лучше бы вернуться к старым Чуровским методам голосования когда можно было хоть частично проконтролировать результат. Власть не работает на упреждение протеста и надеется только на силу правоохранительных органов.
Одного дня для вынесения импичмента им хватит. Там в тома вчитываться не надо, все ясно и понятно. Трамп как всегда сможет потом похвастать и гордиться тем, что он первый и единственный президент Америки, которому вынесли импичмент за один день до окончания его полномочий. Может даже себе монумент воздвигнуть с соответствующей надписью. Он же любит помпезность.
Да не против Трампа воюют они - воюют они за сохранение всего того, чем гордится АМЕРИКА!!! И похрену им все: прав Трамп или нет, правильные традиции Америки или нет... Все свое - лучшее, и все тут... И всегда "сукин сын - но свой сукин сын..." Трамп пошел против укоренившихся традиций, как Дон Кихот...
Бидоноподобные делают из США банановую республику. Глядя на них, наши одичалые сделают то же самое. Но с нами. Оно вам надо?
Объявление импичмента за 1 день до конца срока Трампа и до процедуры передачи власти демократу Байдену, свидетельствует о полном идиотизме американских конгресменов и подтверждает мнение о том, что выборы были ими фальсифицированы.