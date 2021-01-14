Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу

01:11 14.01.2021

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу (первый в истории США президент, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент).

232 конгрессмена проголосовали за, против высказались 197, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу.

Теперь для досрочного отстранения Дональда Трампа от власти нужно, что импичмент ему объявили в сенате, но спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января (за один день до инаугурации Джо Байдена). При этом неясно, можно ли будет вынести импичмент задним числом, после ухода Трампа с поста, так как такой практики в истории конгресса еще не встречалось.

Напомним, в начале января толпа митингующих осадила Капитолий, вошла в здание и прервала совместную сессию конгресса, на которой утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах.