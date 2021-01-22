Google и Facebook пригрозили отключить новости и интернет-поиск в Австралии

11:34 22.01.2021

Корпорация Google пригрозила отключить свой интернет-поиск в Австралии в случае принятия закона, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

Как пишет РИА Новости, соответствующий документ разрабатывается властями Австралии. Согласно документу, в случае отсутствия договоренности цена будет определена назначенным государством арбитром.

В корпорации заявили, что в рамках предложенного законодательства в компании не видят способа, при котором они могут продолжать предоставлять свои услуги в Австралии.

"Эта не угроза, это реальность", - заявили в компании.

Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

В свою очередь, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.