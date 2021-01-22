Google и Facebook пригрозили отключить новости и интернет-поиск в Австралии

Корпорация Google пригрозила отключить свой интернет-поиск в Австралии в случае принятия закона, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

Как пишет РИА Новости, соответствующий документ разрабатывается властями Австралии. Согласно документу, в случае отсутствия договоренности цена  будет определена назначенным государством арбитром.

В корпорации заявили, что в рамках предложенного законодательства в компании не видят способа, при котором они могут продолжать предоставлять свои услуги в Австралии. 

"Эта не угроза, это реальность", - заявили в компании. 

Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

В свою очередь, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.01.2021, 15:51
    Гость: Благодаря давнему правлению социал-демократических

    партий во время послевоенного консенсуса и их влиянию на социально-экономическую политику в Северной и Западной Европе, социал-демократия стала ассоциироваться с кейнсианством, скандинавской моделью экономики, социально-либеральной парадигмой и государством всеобщего благосостояния внутри стран.

  3. 22.01.2021, 15:43
    Гость: blog2038,.

    Вообще-то то что вы наблюдаете и есть само-корректировка.
    Гугл живёт за счёт, пусть косвенной, но продажи информации.
    Австралия тоже хочет на этом заработать.
    То что до сих пор Гуглу доставалось на халяву в Австралии теперь будет стоить.
    .
    Гугл возражает по двум причинам:
    1. (меньшая) Станет дороже для Гугла.
    2. (бОльшая) Если пройдёт с Австралией, то остальные захотят того же и тогда Гуглу будет намного тяжелее.

  5. 22.01.2021, 14:58
    Гость: ser

    теперь в Австалии следует ждать "цветных демократизаторов")
    хотя, ссылаясь на карантин, можно закрыть границы, на какое-то время прокатит

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