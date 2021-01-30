Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора приветствовали начало работы открывшегося в субботу совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Карабахе.
Стороны выразили надежду, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей от 9 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года, напоминает "Интерфакс".
Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Некому писать письмо турецком султану.
Российско-турецкие центры должны быть в каждом городе России! И вобще нужно передать другу Эрдогану все ядерное оружие и сдаться! Одними помидорами не отделается, создадим российско, вернее турецко-российские центры!
А обещали в кремле что турок на территорию империи не пустят.
Это зря с Турками!
Заигрались
Полезут черех полномочия и опять конфликт
С ума сошли , это точно
Международность однако.
У кремля башню сносит.
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Эх Экономика, наивные
- Путин, какое отношение вы имеете к Карабаху?
- Сам я там не был, но листал видео-подборки о Карабахе, никакой собственности ни мне, ни моим близким родственникам там не принадлежит и никогда не принадлежало. И я никогда не плавал там, потому что Карабах это горы а я не умею плавать по камням!