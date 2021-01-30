Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху

18:44 30.01.2021

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора приветствовали начало работы открывшегося в субботу совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Карабахе.

Стороны выразили надежду, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей от 9 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года, напоминает "Интерфакс".

Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.