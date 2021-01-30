Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора приветствовали начало работы открывшегося в субботу совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Карабахе.

Стороны выразили надежду, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей от 9 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года, напоминает "Интерфакс".

Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.01.2021, 23:29
    Гость: Блаблабла

    Российско-турецкие центры должны быть в каждом городе России! И вобще нужно передать другу Эрдогану все ядерное оружие и сдаться! Одними помидорами не отделается, создадим российско, вернее турецко-российские центры!

  4. 30.01.2021, 21:43
    Гость: World

    Это зря с Турками!
    Заигрались
    Полезут черех полномочия и опять конфликт
    С ума сошли , это точно
    Международность однако.
    У кремля башню сносит.
    ----------
    Эх Экономика, наивные

  5. 30.01.2021, 21:11
    Гость: Бобёр

    - Путин, какое отношение вы имеете к Карабаху?
    - Сам я там не был, но листал видео-подборки о Карабахе, никакой собственности ни мне, ни моим близким родственникам там не принадлежит и никогда не принадлежало. И я никогда не плавал там, потому что Карабах это горы а я не умею плавать по камням!

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