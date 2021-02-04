Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам

13:43 4.02.2021

Правительство Канады причислило ультраправую группировку «Русское имперское движение» (РИД) к террористам. Помимо этого, в полный список террористических движений вошли еще несколько радикальных организаций: The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base.

Также, кроме вышеупомянутых движений, в перечень включили структурные подразделения исламистских группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). По информации GlobalNews, включение «Русского имперского движения» в список террористов мотивируется тем, что его военное крыло было связано с конфликтами на Украине, в Ливии и Сирии.

Deutsche Welle летом прошлого года писало, что РИД связано с центрами по боевой подготовке, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. Как отмечало издание, эти центры посещали и приезжавшие из Германии сторонники неонацистских организаций.

Русское имперское движение было создано в 2005 году. Его основали активисты Всероссийской партии монархического центра. Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге. На официальном сайте РИД называется русской православной национально-патриотической и монархической организацией.