Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам

Фото с сайта pixabay.com

Правительство Канады причислило ультраправую группировку «Русское имперское движение» (РИД) к террористам. Помимо этого, в полный список террористических движений вошли еще несколько радикальных организаций: The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base.

Также, кроме вышеупомянутых движений, в перечень включили структурные подразделения исламистских группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). По информации GlobalNews, включение «Русского имперского движения» в список террористов мотивируется тем, что его военное крыло было связано с конфликтами на Украине, в Ливии и Сирии.

Deutsche Welle летом прошлого года писало, что РИД связано с центрами по боевой подготовке, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. Как отмечало издание, эти центры посещали и приезжавшие из Германии сторонники неонацистских организаций.

Русское имперское движение было создано в 2005 году. Его основали активисты Всероссийской партии монархического центра. Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге. На официальном сайте РИД называется русской православной национально-патриотической и монархической организацией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.02.2021, 22:14
    Гость: ))) о конкуренции.

    Все по законам капитализма. Большая рыба поглощает маленькую рыбу.
    Сообщение это надо понимать так-"вы куда лезете,мелочь пузатая,тут главный террорист -это я!"

  4. 04.02.2021, 22:06
    Гость: ))) а неплохо.

    Не знал,что есть такая организация у нас. РИД. И уже 15 лет.
    Неплохо. Подготовят пути царю. А то и самого царя дадут. Все сбудется по пророчествам.

  5. 04.02.2021, 21:41
    Гость: leonido

    А Канаду признать имперское движение» к террористам как уничтожение коренных индейцев...

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