Киев намерен достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

10:43 18.02.2021

Власти Украины собираются достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды в Крым до "деоккупации" полуострова Россией, пишет ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича.

По его словам, необходимо решить ряд вопросов, касающиеся укрепления дамбы на 107-м км канала, чтобы не допустить воду Днепра в Крым. Предполагается, что данная дамба с одной стороны максимально исключит подачу пресной воды в Крым, а с другой, улучшит меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Чиновник еще раз подчеркнул, что Украина не восстановит подачу воды в Крым до момента его "деоккупации".

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением варварской политики намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале.

"Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадежная трата времени. У нас уже разработана и реализуется четкая дорожная карта для обеспечения населения надежным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом", — цитирует РИА Новости слова парламентария.

По его словам, перекрытием поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу прежде всего экологический вред был нанесен Херсонской области Украины, где произошло заболачивание земель.