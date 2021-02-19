Макрон предупредил о возможном начале «войны вакцин» за влияние в странах

14:27 19.02.2021

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал политически неустойчивой ситуацию, при которой вакцины от COVID-19 западных производителей распределяются преимущественно между состоятельными государствами. Как отметил политик, это ведет к войне за влияние в бедных странах, что можно «проследить в стратегиях» РФ и Китая.

По словам Макрона, на мировом уровне утверждается идея, по которой «сотни миллионов вакцин раздаются среди богатых стран, а в бедных странах мы не начинаем (поставки)».

«Это беспрецедентное ускорение мирового неравенства, к тому же политически неустойчивое, поскольку оно ведет к войне за влияние вокруг вакцин. Это можно проследить и в российской стратегии, и в китайской», — цитирует его Financial Times.

При этом французский лидер добавил, что приветствует глобальные поставки вакцин из РФ и Китая, но при условии, что препараты сертифицированы специалистами как пригодные к использованию.

Президент Франции отметил, что фармацевтические компании из Евросоюза налаживают производство вакцин менее активно, чем американские. При этом Макрон считает, что поставки в страны Африки не скажутся на кампаниях по вакцинации в ЕС.