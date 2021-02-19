Макрон предупредил о возможном начале «войны вакцин» за влияние в странах

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал политически неустойчивой ситуацию, при которой вакцины от COVID-19 западных производителей распределяются преимущественно между состоятельными государствами. Как отметил политик, это ведет к войне за влияние в бедных странах, что можно «проследить в стратегиях» РФ и Китая.

По словам Макрона, на мировом уровне утверждается идея, по которой «сотни миллионов вакцин раздаются среди богатых стран, а в бедных странах мы не начинаем (поставки)».

«Это беспрецедентное ускорение мирового неравенства, к тому же политически неустойчивое, поскольку оно ведет к войне за влияние вокруг вакцин. Это можно проследить и в российской стратегии, и в китайской», — цитирует его Financial Times.

При этом французский лидер добавил, что приветствует глобальные поставки вакцин из РФ и Китая, но при условии, что препараты сертифицированы специалистами как пригодные к использованию.

Президент Франции отметил, что фармацевтические компании из Евросоюза налаживают производство вакцин менее активно, чем американские. При этом Макрон считает, что поставки в страны Африки не скажутся на кампаниях по вакцинации в ЕС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 19:53
    Гость: александру

    ну если ты такой знающий может напишешь-сколько всего человек в России уже привились Спутником Нигде таких данных я не смог найти К примеру-в Штатах привито более 14% населения Около 50млн В сети есть карта страны где видно сколько привито по разным штатам и сколько это процентов А в России сам солнцеликий еще не привился-почему не понятно

  3. 19.02.2021, 18:04
    Гость: Время Ч.

    Кому там помогать? У них принцип - волк волку не товарищ. США во маски сперла в том году и по фиг.

  4. 19.02.2021, 18:03
    Гость: Время Ч.

    Разрабатывать вы можете лично хоть у себя на кухне, вот только получится ли у вас? Тут серьезная научная и техническая база нужны. Что-то с пфайзером не так, тоже фирмочка спешила.

  5. 19.02.2021, 17:41
    Гость: нарисовались либералы

    Через несколько лет твоим долларом никто пользоваться не будет.

Все комментарии (17)
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