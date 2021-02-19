В Ватикане за отказ от вакцинации может грозить увольнение

Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19 без медицинских показаний может стать поводом для "разрыва трудовых отношений", пишет "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ. 

Как пишут СМИ, у Ватикана официально есть право увольнять людей за отказ вакцинации, закрепленное в законе от 2011 года.

Всего в Ватикане работает около 5 тысяч человек. Власти Ватикана отметили, что они готовы помочь в поисках "альтернативных вариантов трудоустройства" для тех, кто не хочет вакцинироваться. 

При этом, согласно декрету, прививка - "моральная ответственность, учитывая, что отказ от вакцины может создавать риск для других". Власти Ватикана отметили, что люди должны учитывать, что отказ от прививки может подвергать опасности и самого человека и других людей. 

Папа римский Франциск также поддерживает идею вакцинации от COVID-19, сделав уже обе необходимые прививки Он предупредил, что все  журналисты, которым предстоит сопровождать его в марте во время визита в Ирак, должны в обязательном порядке привиться от коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 14:49
    Гость: stalker

    "В Ватикане за отказ от вакцинации может грозить увольнение". А почему сразу не отлучение ?

  2. 19.02.2021, 14:28
    Гость: gvozd

    "моральная ответственность, учитывая, что отказ от вакцины может создавать риск для других"
    --
    это база для Принудительных уколов которую сейчас Активно выкрикивает пропаганда демпартии сша через прессу по всему миру..
    и это нарушение декларации оон о неопустимости Насильственной медициы.
    однако самое главное - это Ложь.
    1) это НЕ вакцина - это в лучшем случае генная терапия.
    то как ее вталкивают Силой Левацкие Государства - четко указывает на то что на "лучшего случая" тут нет..
    2) смысл любой вакцины в создании Устойчивого Иммунитета к болезни когда вы Окружены заразой..
    иными словами, если это вакцина - вы в Безопасности даже если вас обмазать толстым слоем Говида.
    мы Уже знаем, что Говид "вакцины" не зещищают вас от Болезни и не дают вам иммунитета и даже не останавлвают размоножение "вируса" - тогда ЧТО они делают?
    что бы они не делали - это НЕ вакцины.
    3) обратите внимание на Главный признак Леавацкой идеологии - идею Коллектвизма из которой произрастает весь этот ужас..
    мол надо обязательно "вакцинировать" "социум".. а не то кердык.
    НЕТ вакцин для "социума"..
    вакцины вкалывают Конкретному человеку Лично - что делает его Лично защищенным от болезни(якобы).
    все ссылки на Коллектив - это Левацкий Бред и пропаганда.
    кстати, Кто еще уже ввел Принудительные уколы - в израиле.
    какое милое единение "христианского" католицизма с сионизмом..

  3. 19.02.2021, 13:13
    Гость: Мнение

    А у нас не привитых пенсионеров отлучают от бесплатного проезда.
    А потом хвастаются, что собрали за проезд на 18% больше обычного...

  5. 19.02.2021, 10:39
    Гость: В. Высоцкий

    Эх Жаль на меня не вовремя накинули аркан, -
    Я б засосал стакан - и в Ватикан!

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