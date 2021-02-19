В Ватикане за отказ от вакцинации может грозить увольнение
Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19 без медицинских показаний может стать поводом для "разрыва трудовых отношений", пишет "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.
Как пишут СМИ, у Ватикана официально есть право увольнять людей за отказ вакцинации, закрепленное в законе от 2011 года.
Всего в Ватикане работает около 5 тысяч человек. Власти Ватикана отметили, что они готовы помочь в поисках "альтернативных вариантов трудоустройства" для тех, кто не хочет вакцинироваться.
При этом, согласно декрету, прививка - "моральная ответственность, учитывая, что отказ от вакцины может создавать риск для других". Власти Ватикана отметили, что люди должны учитывать, что отказ от прививки может подвергать опасности и самого человека и других людей.
Папа римский Франциск также поддерживает идею вакцинации от COVID-19, сделав уже обе необходимые прививки Он предупредил, что все журналисты, которым предстоит сопровождать его в марте во время визита в Ирак, должны в обязательном порядке привиться от коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"В Ватикане за отказ от вакцинации может грозить увольнение". А почему сразу не отлучение ?
"моральная ответственность, учитывая, что отказ от вакцины может создавать риск для других"
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это база для Принудительных уколов которую сейчас Активно выкрикивает пропаганда демпартии сша через прессу по всему миру..
и это нарушение декларации оон о неопустимости Насильственной медициы.
однако самое главное - это Ложь.
1) это НЕ вакцина - это в лучшем случае генная терапия.
то как ее вталкивают Силой Левацкие Государства - четко указывает на то что на "лучшего случая" тут нет..
2) смысл любой вакцины в создании Устойчивого Иммунитета к болезни когда вы Окружены заразой..
иными словами, если это вакцина - вы в Безопасности даже если вас обмазать толстым слоем Говида.
мы Уже знаем, что Говид "вакцины" не зещищают вас от Болезни и не дают вам иммунитета и даже не останавлвают размоножение "вируса" - тогда ЧТО они делают?
что бы они не делали - это НЕ вакцины.
3) обратите внимание на Главный признак Леавацкой идеологии - идею Коллектвизма из которой произрастает весь этот ужас..
мол надо обязательно "вакцинировать" "социум".. а не то кердык.
НЕТ вакцин для "социума"..
вакцины вкалывают Конкретному человеку Лично - что делает его Лично защищенным от болезни(якобы).
все ссылки на Коллектив - это Левацкий Бред и пропаганда.
кстати, Кто еще уже ввел Принудительные уколы - в израиле.
какое милое единение "христианского" католицизма с сионизмом..
А у нас не привитых пенсионеров отлучают от бесплатного проезда.
А потом хвастаются, что собрали за проезд на 18% больше обычного...
А молитва как же? Что ж такое- попы и те не верят)
Эх Жаль на меня не вовремя накинули аркан, -
Я б засосал стакан - и в Ватикан!