В Ватикане за отказ от вакцинации может грозить увольнение

08:50 19.02.2021

Власти Ватикана приняли декрет, согласно которому отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19 без медицинских показаний может стать поводом для "разрыва трудовых отношений", пишет "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Как пишут СМИ, у Ватикана официально есть право увольнять людей за отказ вакцинации, закрепленное в законе от 2011 года.

Всего в Ватикане работает около 5 тысяч человек. Власти Ватикана отметили, что они готовы помочь в поисках "альтернативных вариантов трудоустройства" для тех, кто не хочет вакцинироваться.

При этом, согласно декрету, прививка - "моральная ответственность, учитывая, что отказ от вакцины может создавать риск для других". Власти Ватикана отметили, что люди должны учитывать, что отказ от прививки может подвергать опасности и самого человека и других людей.

Папа римский Франциск также поддерживает идею вакцинации от COVID-19, сделав уже обе необходимые прививки Он предупредил, что все журналисты, которым предстоит сопровождать его в марте во время визита в Ирак, должны в обязательном порядке привиться от коронавируса.