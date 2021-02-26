Евросоюз разработает единые паспорта вакцинации от COVID-19

08:40 26.02.2021

Лидеры стран Евросоюза договорились о разработке и введении единого электронного сертификата для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РБК.

По словам Меркель, на проработку технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19, понадобится порядка трех месяцев.

Ранее Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Похожие документы будут введены и другими странами Евросоюза, после чего Еврокомиссия сделает их совместимыми.

Предполагается, что благодаря данному документу станут возможны поездки внутри Евросоюза, а также, возможно, станут основанием для въезда в ЕС граждан из других стран.

Ранее в феврале Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам вводить специальные сертификаты вакцинированных, которые будут использоваться при международных поездках. В ВОЗ отметили, что прививочные кампании еще не приняли массового характера, к тому же неизвестно, как именно вакцины влияют на распространение COVID-19.