Евросоюз разработает единые паспорта вакцинации от COVID-19
Лидеры стран Евросоюза договорились о разработке и введении единого электронного сертификата для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РБК.
По словам Меркель, на проработку технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19, понадобится порядка трех месяцев.
Ранее Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Похожие документы будут введены и другими странами Евросоюза, после чего Еврокомиссия сделает их совместимыми.
Предполагается, что благодаря данному документу станут возможны поездки внутри Евросоюза, а также, возможно, станут основанием для въезда в ЕС граждан из других стран.
Ранее в феврале Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам вводить специальные сертификаты вакцинированных, которые будут использоваться при международных поездках. В ВОЗ отметили, что прививочные кампании еще не приняли массового характера, к тому же неизвестно, как именно вакцины влияют на распространение COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Иммунитет и после прививки и после ковида - 6 месяцев. То есть навязывают всем принудительную вакцинацию дважды в год. Это старая мечта фарма-концернов сделать медицину ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ и всех ОБЯЗАТЬ колоться их химией. Естественно всё это исключительно ради увеличения прибылей и наживы и речь не идёт о здоровье. Это исключительно о деньгах. Об ограничении прав и свобод. О принуждении. И главное - всех загнать, затолкать, впихнуть ударом сапога под зад - в базы данных по вакцинации. Цель - электронный концлагерь и принудительная медицина.
станут возможны поездки внутри Евросоюза..станут основанием для въезда в ЕС.
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итак, Очередная "теория заговора" - Оказалась Правдой..
Принудительная "вакцинация", поражение в правах тех кто отказывется уколоться Ядом без какой либо ответственности для тех кто этот Яд производит и Навязывает Силой.
обычная Ассиметрия Прав и Ответственности для Левых.
и весь этот Левацкий Фашизм - как всегда под прикрытием Коллективизма.
Похоже, что Меркель -достойный продолжатель нацистов гитлеровской Германии.
Хочет успеть до окончания своего срока провести цифровизацию всего населения Германии и Евросоюза!
Все - по рекомендациям "мирового правительства", или так называемого "глубинного государства"!
Сначала вакцинация всего населения Евросоюза, затем -цифровизация, затем - чипизация, а затем, всеобщий контроль за населением и превращение людей в послушных рабов!!!
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Гитлер в женском обличьи? Или, просто старая, выжившая из ума старуха???
Куда катится Европа с такими недальновидными руководителями???
Кончится все также разгромом фашизма, как в 1945-м!
Мы победим!!!