В Кремле обеспокоены преследованием оппозиции на Украине

17:55 26.02.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал репрессивными действия Киева против оппозиции, по его словам, есть опасения, что они будут набирать обороты.

Так он прокомментировал сообщение об обысках и задержаниях в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчук в Киеве.

"Просто есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине. Такие опасения, конечно, есть, потому что мы видим достаточно грубые, жесткие методы, незаконные методы, которые предпринимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые... имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенности", - приводит слова Пескова РИА Новости.