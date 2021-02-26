В Кремле обеспокоены преследованием оппозиции на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал репрессивными действия Киева против оппозиции, по его словам, есть опасения, что они будут набирать обороты.
Так он прокомментировал сообщение об обысках и задержаниях в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчук в Киеве.
"Просто есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине. Такие опасения, конечно, есть, потому что мы видим достаточно грубые, жесткие методы, незаконные методы, которые предпринимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые... имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенности", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, криворожские бандеровец Зеля травит ядом опозиционеров, после выздоровления - их по этапу! Кто против этого протестует, бандеровцы лупят дубинками без разбору и жалости!
Правильно песков обеспокоен...
Америка сделала это очень дорогой ценой. Она развязала российским властям руки в отношении с бизнесом, либерастической оппозицией, показала, что слова СШП о "свободе предпринимательства", "честной конкуренции" ничего не стоят. Она вбила гвоздь в гроб своих ставленников-либерастов в России.
Америка выиграла немного тактически, но проиграла стратегически.
Поэтому власти, кстати, и нагнули жестоко навального, да и остальных.
А тем временем в Беларуси минчане пришли поставить подпись под обращением к депутату — и получили от 30 базовых до 15 суток.
Только заинтересованность эта не нащла понимания ,раз Америка уже смогла сорвать сроки ввода СП2 на 2 года как минимум, что привело к финансовым потерям России. Можно на всех углах трындеть о неработающих санкциях,но факт на лице в солнцеликого.
Кума преследуют!
А поменять на собчачку не предлагали?