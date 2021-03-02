Медведчук оценил шансы Порошенко вновь возглавить Украину

13:39 2.03.2021

Украинский олигарх и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью BBC заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко может вновь стать национальным лидером, если следующие выборы главы государства состоятся досрочно.

«Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом», — сказал Медведчук, отметив при этом, что сам за Порошенко голосовать не будет.

Вместе с тем Виктор Медведчук указал на то, что у Петра Порошенко очень высокий антирейтинг среди украинцев. Речь об этом зашла после того, как журналист задал политику вопрос о том, почему его так не любят украинцы. «Вы хотите сказать, у меня самый большой антирейтинг? Вы заблуждаетесь. У Порошенко больше, у других больше. Так Порошенко был президентом, любимцем публики, 54% получил [в первом туре президентских выборов 2014 года]», — заметил он.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), Виктору Медведчуку не доверяют 57% украинцев, Петру Порошенко — 74%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Медведчука и его супруги, а также шести физических и 19 юрлиц, в том числе нескольких россиян. В СБУ заявили, что введенные ограничения связаны с расследованием о поставках угля из ЛНР на территорию РФ и делом «о финансировании терроризма».