Медведчук оценил шансы Порошенко вновь возглавить Украину

Фото с сайта president.gov.ua

Украинский олигарх и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью BBC заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко может вновь стать национальным лидером, если следующие выборы главы государства состоятся досрочно.

«Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом», — сказал Медведчук, отметив при этом, что сам за Порошенко голосовать не будет.

Вместе с тем Виктор Медведчук указал на то, что у Петра Порошенко очень высокий антирейтинг среди украинцев. Речь об этом зашла после того, как журналист задал политику вопрос о том, почему его так не любят украинцы. «Вы хотите сказать, у меня самый большой антирейтинг? Вы заблуждаетесь. У Порошенко больше, у других больше. Так Порошенко был президентом, любимцем публики, 54% получил [в первом туре президентских выборов 2014 года]», — заметил он.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), Виктору Медведчуку не доверяют 57% украинцев, Петру Порошенко — 74%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Медведчука и его супруги, а также шести физических и 19 юрлиц, в том числе нескольких россиян. В СБУ заявили, что введенные ограничения связаны с расследованием о поставках угля из ЛНР на территорию РФ и делом «о финансировании терроризма».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 18:50
    Гость: Вячеслав

    А какое дело к Украине россиянам?
    Фантомная боль?
    Проклятые бендеровцы вторглись?
    Шумят на майдане так, что спать невозможно?
    Просто не чем занятся?
    Другое.

  2. 02.03.2021, 18:48
    Гость: Русский

    ...глубоко ошибаешься! Никому -ни России, ни Германии ( читай ЕС) - не нужна нормальная украина. Для всех главных игроков Европы выгодна и полностью их устраивает только загнивающая, вечно-бастующая и умирающая территория украшки, как свалка для своих отходов.

  3. 02.03.2021, 18:27
    Гость: Время Ч.

    Он ,вообще-то, хотел производить вакцину от Ковида на территории Украины, но ты , видимо, живешь по принципу - отморожу уши назло маме?

  4. 02.03.2021, 18:17
    Гость: нет,лучше пусть

    Юлечка наконец-то станет у руля власти.....,а то все мужики,да мужики.....-Не политкорректно,понимаешь!

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