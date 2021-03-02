Медведчук оценил шансы Порошенко вновь возглавить Украину
Украинский олигарх и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью BBC заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко может вновь стать национальным лидером, если следующие выборы главы государства состоятся досрочно.
«Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом», — сказал Медведчук, отметив при этом, что сам за Порошенко голосовать не будет.
Вместе с тем Виктор Медведчук указал на то, что у Петра Порошенко очень высокий антирейтинг среди украинцев. Речь об этом зашла после того, как журналист задал политику вопрос о том, почему его так не любят украинцы. «Вы хотите сказать, у меня самый большой антирейтинг? Вы заблуждаетесь. У Порошенко больше, у других больше. Так Порошенко был президентом, любимцем публики, 54% получил [в первом туре президентских выборов 2014 года]», — заметил он.
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), Виктору Медведчуку не доверяют 57% украинцев, Петру Порошенко — 74%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Медведчука и его супруги, а также шести физических и 19 юрлиц, в том числе нескольких россиян. В СБУ заявили, что введенные ограничения связаны с расследованием о поставках угля из ЛНР на территорию РФ и делом «о финансировании терроризма».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А какое дело к Украине россиянам?
Фантомная боль?
Проклятые бендеровцы вторглись?
Шумят на майдане так, что спать невозможно?
Просто не чем занятся?
Другое.
...глубоко ошибаешься! Никому -ни России, ни Германии ( читай ЕС) - не нужна нормальная украина. Для всех главных игроков Европы выгодна и полностью их устраивает только загнивающая, вечно-бастующая и умирающая территория украшки, как свалка для своих отходов.
Он ,вообще-то, хотел производить вакцину от Ковида на территории Украины, но ты , видимо, живешь по принципу - отморожу уши назло маме?
Юлечка наконец-то станет у руля власти.....,а то все мужики,да мужики.....-Не политкорректно,понимаешь!
Стране некроликов - кирдык.