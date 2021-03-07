Польский генерал описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.

Он обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.

"Один из возможных вариантов — это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей", — цитирует Скшипчака РИА Новости.

Генерал считает неразумной концепцию о необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса "противника" по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе. По его мнению, российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток.

Вальдемар Скшипчак отметил, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область "воротами", ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2021, 14:19
    Гость: Шляхтва

    как всегда обезумевает, когда начинает думать, как ей одно место надирала Россия. То ли славяне, то ли католики, вообщем, ни рыба, ни мясо.

  2. 07.03.2021, 14:11
    Гость: Иван Иваныч

    Недавно нато провели штабную игру по вступлению Польши а конфликт с Россией, по результатам которой Польша будет разгромлена за двое суток.

  3. 07.03.2021, 14:10
    Гость: Уверен в одном

    Генерал заканчивал советскую военную академию, где готовили по сталински, победителей!

  5. 07.03.2021, 13:46
    Гость: Эх генерал.

    Он не учел, что мочить вторгшиеся войска будут не только в Калининградской области, но и в странах откуда они прибыли. Причем одновременно.

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