Польский генерал описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград
Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
Он обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.
"Один из возможных вариантов — это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей", — цитирует Скшипчака РИА Новости.
Генерал считает неразумной концепцию о необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса "противника" по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе. По его мнению, российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток.
Вальдемар Скшипчак отметил, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область "воротами", ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как всегда обезумевает, когда начинает думать, как ей одно место надирала Россия. То ли славяне, то ли католики, вообщем, ни рыба, ни мясо.
Недавно нато провели штабную игру по вступлению Польши а конфликт с Россией, по результатам которой Польша будет разгромлена за двое суток.
Генерал заканчивал советскую военную академию, где готовили по сталински, победителей!
О, сколько вояк собралось-то... на выборы лучше бы сходили, оно и полегчает.
Он не учел, что мочить вторгшиеся войска будут не только в Калининградской области, но и в странах откуда они прибыли. Причем одновременно.