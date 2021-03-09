Суд вынес приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова

Андрей Карлов

Девять обвиняемых по делу об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет. Еще пятерых человек суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению. Пятеро обвиняемых были оправданы и еще девять находятся в розыске.

При этом защита намерена обжаловать приговоры. Как сообщил РИА Новости один из адвокатов, процедура может затянуться на срок от 3 до 5 лет.

Среди осужденных - бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кетюдже и Шахин Согют (по версии следствия - куратор убийцы), бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации республики Вехби Кюршад Акалын.

Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре во время своей речи на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Как сообщили в МВД Турции, убийцей стал бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, которого застрелили на месте преступления.

Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. 

Андрею Карлову посмертно присвоили звание Героя России за «проявленные стойкость и мужество на посту» посла, а также за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России, а в Турции в его честь назвали одну из улиц города Демре в провинции Анталья.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2021, 20:10
    Гость: gvozd

    и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации республики Вехби Кюршад Акалын.
    --
    то есть в этом были замешаны спецслужбы турции..

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