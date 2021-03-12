Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со «Спутником V»

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи отправлен в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V" в правящей коалиции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьера страны Игоря Матовича.

Отмечается, что 1 марта Словакия получила первую партию "Спутника V", инициатором поставки был Матович, который договорился об этом втайне от партнеров по коалиции. Ранее они заблокировали данное решение на заседании правительства из-за отсутствия у российской вакцины регистрации в Европейском агенстве лекарственных средств (ЕМА).

Этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, они пытались добиться отставки премьер-министра, но против этого шага выступила президент страны Зузана Чапутова.  Тогда они выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V".

"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", — заявил премьер на пресс-конференции.

Матович подчеркнул, что из всех министров за 12 месяцев пандемии Крайчи "отпахал" больше всех. Требование об его премьер назвал абсурдным, бесчеловечным и аморальным. По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.03.2021, 12:50
    Гость: Следует подумать

    О предоставлении ему российского гражданства. Нам жертвы не нужны.

  3. 12.03.2021, 12:15
    Гость: Европеец

    Как я слежу за их кризисом - президент Словакии бы выцарапала глаза автору статьи за то, что о ней написал.

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