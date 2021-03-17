Восемь человек погибли при стрельбе в трех массажных салонах

07:45 17.03.2021

Восемь человек погибли в результате стрельбы в трех массажных салонах американского штата Джорджия, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инциденты произошли в массажном салоне округа Чероки и в двух массажных салонах Атланты поздно вечером во вторник.

В Чероки погибли три человека погибли и еще двое получили ранения. В результате инцидента в салонах Атланты, расположенных друг на против друга, пострадали пятеро человек, двое погибли на месте, еще трое были доставлены в больницу, двух из них спасти не удалось.

Полиция не уточнила связано ли происшествие в Атланте со случившимся в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты.

Подозреваемый в нападении 21-летний мужчина задержан в округе Крисп примерно в 240 км к югу от Атланты.

Причины произошедшего выясняются.