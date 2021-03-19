Глава МИД Украины назвал способ «выжать» Россию из Крыма

13:58 19.03.2021

Чтобы выгнать Россию из Крыма, Украина должна сделать крымский вопрос снова актуальным для международного сообщества. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», — приводит его слова Газета.RU. По его словам, Киев должен систематизировать все свои усилия — от политических заявлений до санкций. «Давить» на Москву нужно системно, считает он.

Большие надежды в вопросе возвращения Крыма киевская власть возлагает на саммит «Крымской платформы», назначенный на 23 августа, канун Дня независимости Украины. На форум приглашены США, Великобритания, Канада, ФРГ, Франция, Япония и Турция.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма с целью возвращения полуострова в состав украинского государства.

«Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский президент, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

На референдуме более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».