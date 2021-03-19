Глава МИД Украины назвал способ «выжать» Россию из Крыма

Чтобы выгнать Россию из Крыма, Украина должна сделать крымский вопрос снова актуальным для международного сообщества. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», — приводит его слова Газета.RU. По его словам, Киев должен систематизировать все свои усилия — от политических заявлений до санкций. «Давить» на Москву нужно системно, считает он.

Большие надежды в вопросе возвращения Крыма киевская власть возлагает на саммит «Крымской платформы», назначенный на 23 августа, канун Дня независимости Украины. На форум приглашены США, Великобритания, Канада, ФРГ, Франция, Япония и Турция.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма с целью возвращения полуострова в состав украинского государства.

«Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский президент, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

На референдуме более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 21:00
    Гость: Русский

    ...вот заметьте, как на словах бесятся хохлы после своего АБСОЛЮТНОГО ПОРАЖЕНИЯ в Крыму. Вот почему этот работник МИДа хохляндии несет такой бред. Ему за это америкосы з/плату платят.
    Зато как изгаляются на форуме разные хохлы, в т.ч. находящиеся на ПМЖ. Например, один бандеровец умудрился мой ник "Русский" -украсть и пытается нагло врать, мол, как "плохо" в России. И мол, это пишет "настоящий русский", не скрывающий "недостатки". Но НЕ ПРОКАТИТ у таких "ряженных", народ на форуме сам хорошо разберется.

  2. 19.03.2021, 20:33
    Гость: Русский

    ...ты не "русский", а обычный провокатор-бандеровец, да к тому же и плагиаторщик, ворующий чужие ники.
    Твоя цель, как всех переодетых бандеровцев, сначала обмануть и украсть, а когда узнают про твой обман, убежать и обвинить "русских", мол, это "всё они".
    Брысь бандеровец, обратно в свой схрон и там продолжай загнивать.

  5. 19.03.2021, 19:46
    Гость: Кулёба

    Думал.
    Надо,
    чтобы состоялся Одесский или Донбасский трибунал с решением о высшей мере (повешение) в отношение Турчинова, Порошенко, Яценюка, Клычко, Парасюка и иже с ними. Вот тогда бандэроыцы сами побегут из Киева.

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