Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать присоединение Крыма к России, сообщает Daily Sabah.

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - приводит газета слова Эрдогана.

Турецкий лидер также подчеркнул, что кризис на востоке Украины должен быть разрешен мирно, через диалог, в соответствии с международным правом и "с сохранением целостности Украины".

В субботу, 10 апреля, Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера, сообщает "Интерфакс".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.04.2021, 00:27
    Гость: Uhu

    Опять опустили Ресурсную Федерацию. Де ее даже какая-то с..ная ВАДА заставила под белым флагом выступать, что уж тут о Турции говорить. А им за это южный поток, С-400 и АЭС бесплатно. Но это все генеальная многоходовочка бункерного актера...

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
«По объективным причинам»: Россиянам объяснили, почему они мрут, как мухи
Кудрин опять посчитал бюджетников
«Алексей Кудрин, несмотря на его сложные отношения с Д.А. Медведевым, пошел по его стопам, то есть не побоялся раздражающей правды»
Безнадега.Ру: каждый пятый в России систематически недоедает — где выход?
Безнадега.Ру: каждый пятый в России систематически недоедает — где выход?
Владимир Путин
От Путина ждут выбора между бедностью и войной
Избранное
«Свобода слова одного всегда ограничена правом защищать свою честь и достоинство другого»
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
«Сердце не выдержало»: почему Королев умер во время операции
Италия медленно пробуждается от кошмара
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать