Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

23:11 10.04.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать присоединение Крыма к России, сообщает Daily Sabah.

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - приводит газета слова Эрдогана.

Турецкий лидер также подчеркнул, что кризис на востоке Украины должен быть разрешен мирно, через диалог, в соответствии с международным правом и "с сохранением целостности Украины".

В субботу, 10 апреля, Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера, сообщает "Интерфакс".