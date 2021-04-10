Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать присоединение Крыма к России, сообщает Daily Sabah.
"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - приводит газета слова Эрдогана.
Турецкий лидер также подчеркнул, что кризис на востоке Украины должен быть разрешен мирно, через диалог, в соответствии с международным правом и "с сохранением целостности Украины".
В субботу, 10 апреля, Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера, сообщает "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять опустили Ресурсную Федерацию. Де ее даже какая-то с..ная ВАДА заставила под белым флагом выступать, что уж тут о Турции говорить. А им за это южный поток, С-400 и АЭС бесплатно. Но это все генеальная многоходовочка бункерного актера...
мороженное вместе ели. Из одного, так сказать, лотка.
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