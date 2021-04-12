Иран пообещал отомстить Израилю за инцидент на ядерном объекте

13:12 12.04.2021

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не оставит безнаказанным действия Израиля на ядерном объекте в Натанзе.

Зариф возложил ответственность за инцидент, произошедший в минувшие выходные, на Израиль.

"Сионисты хотят отомстить из-за нашего прогресса на пути к снятию санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - цитирует слова Зарифа "Интерфакс".

В воскресенье, 11 апреля, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма".

Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщила, что инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал обогащение там урана.