Иран пообещал отомстить Израилю за инцидент на ядерном объекте
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не оставит безнаказанным действия Израиля на ядерном объекте в Натанзе.
Зариф возложил ответственность за инцидент, произошедший в минувшие выходные, на Израиль.
"Сионисты хотят отомстить из-за нашего прогресса на пути к снятию санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - цитирует слова Зарифа "Интерфакс".
В воскресенье, 11 апреля, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма".
Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщила, что инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал обогащение там урана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждём-с 2050 год.
Если спросят-"миниюбчонки и кружевные труселя дороже, чем Честь, Свобода и Независимость ...?", отвечу-"да, однозначно!".
латиняне АБВГеи не отличают арабские имена от еврейских
Эпоха непрекасаемости вашего племени давно миновала. Чем сильнее сдуваются США, тем у вы вокруг всё больше с опаской озираетесь.
В Иране принят закон, по которому го-во Израиль подлежит ликвидации ЛЮБОЙ ценой до 2050г.
"Вечером 03.12.20 г. в центре Тель-Авива был убит высокопоставленный офицер израильского Моссада Фахми Хинави. Ликвидация израильтянина похожа на убийство иранского ядерщика в Иране. 45-летний оперативник Моссада Фахми Хинави был ликвидирован, когда ехал на своей машине к юго-востоку от Тель-Авива. Нападавшие выпустили 15 пуль. Затем они испарились, не оставив следов.В Израиле опасаются, что на расстреле моссадовца Иран не остановится. В четверг была объявлена общая тревога на ядерном реакторе Димона в Негеве. Тель-Авив предостерег чиновников об иранской опасности, которая может поджидать их на каждом углу.Ответ Ирана совпадает с ответом «Хизбаллы» за убийство «Камеля Мохсена». Ливанцы держат израильтян в напряжении. Насралла уже пообещал израильским военным пулю от своих снайперов. В свою очередь Иран поклялся, что его «ответ» будет «болезненным и точным».
В течение 48 часов ни одно израильское СМИ не осмеливалось освещать эту тему. Израильским министр обороны Бени Ганц попросил западные СМИ молчать на тему расстрела высокопоставленного офицера моссад, что бы не провоцировать арабов на новые "подвиги".
Нормально, значит в вашем моссад арабы рулят? Так выходит?