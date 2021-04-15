США намерены ввести новые санкции против России

07:55 15.04.2021

Власти США планируют выслать 10 российских дипломатов, а также ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что планируемые санкции станут ответом США на предполагаемое вмешательство РФ в выборы и кибератаку через SolarWinds.

Отмечается, что среди россиян, против которых планируется объявить санкции, есть должностные лица в российском правительстве и разведке. Кроме того, по данным СМИ, санкции коснутся суверенного долга России. Ожидается, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

О массовой кибератаке в США стало известно в декабре 2020. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию.

В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.