США намерены ввести новые санкции против России

Власти США планируют выслать 10 российских дипломатов, а также ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что планируемые санкции станут ответом США на предполагаемое вмешательство РФ в выборы и кибератаку через SolarWinds.

Отмечается, что среди россиян, против которых планируется объявить санкции, есть должностные лица в российском правительстве и разведке. Кроме того, по данным СМИ, санкции коснутся суверенного долга России. Ожидается, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

О массовой кибератаке в США стало известно в декабре 2020. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. 

В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 10:01
    Гость: Мдя

    "Власти США планируют выслать 10 российских дипломатов, а также ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций" Эти счастливчики получат громадную пользу.

  3. 15.04.2021, 09:36
    Гость: США

    как и с санкциями в адрес Японии в 1941-м... сегодня провоцируют Россию на начало войны
    а что б держать "на коротком поводке" - предлагают пустые переговоры

  5. 15.04.2021, 09:29
    Гость: Задолбали

    Вы или живите или умрите. Довольны, что ворье ресурсы вывозят за фантики и Россию обкрадывают

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