Страны НАТО начнут выводить войска из Афганистана в начале мая
С 1 мая начнется постепенный вывод войск НАТО из Афганистана, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга.
По его словам, НАТО сумело сделать так, что Афганистан больше не является "прибежищем для террористов".
"Мы сумели помочь созданию сил безопасности Афганистана, которых не существовало. Мы начинаем вывод сил операции "Решительная поддержка" к 1 мая.", - заявил он.
Отмечается, что все военные силы НАТО покинут Афганистан в течение нескольких месяцев.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что вывод войск завершится к 11 сентября. При этом, высокопоставленные американские военные выступали за сохранение небольшого контингента США в Афганистане - в основном сил спецназа и военных советников. Они призывали оставить в этом регионе несколько тысяч военнослужащих, для сдерживания террористической активности.
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году в ответ на террористические атаки 11 сентября. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
Сейчас в Афганистане находятся менее десяти тысяч военных из стран НАТО и их партнеров, в том числе 2500 американских военнослужащих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"НАТО сумело сделать так, что Афганистан больше не является "прибежищем для террористов"
- Ага, все террористы получили статус беженца в США.
Не стоит сильно радоваться выводу американских войск из Афгана, их перебросят на Украину или в Грузию поближе к РФ. У штатов не получилось подружиться здесь с террористами как в других странах, не смотря на все усилия и подачки, они влипли как когда-то советы. Афганцы рассматривали их только как оккупантов и иноверцев, поэтому штаты несли потери что не приемлемо. Влияние талибов осталось и после ухода штатов Афган снова быстро превратится в рассадник терроризма и они будут угрожать вторжением в Ср Азию, что штаты вполне устраивает, они будут дистанционно управлять ими и натравлять на бывшие советские республики. Как обычно штаты чужими руками будут достигать своих целей. А производство наркоты только на пользу, она лигализована во многих западных странах. Ну а беззубое и безвольное Российское правительство будет только как всегда наблюдать за происходящим, потому что воровские ручонки слишком коротки, ничего не предпринимая и реагировать только если снова начнут мосты, дома и аэропорты в столице взлетать на воздух. Начнет ловить дворников и строителей нелегалов которые не сном не духом.
Я не завидую России после вывода войск НАТО и США.
Нацисты всегда были их друзьями.
Наркотраффик то оставят? Зря что ли логистику налаживали...