Украина предложила Европе ввести новые санкции против России

16:30 19.04.2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Европе ввести новые санкции против Кремля. Об этом он написал 19 апреля в своем аккаунте в Twitter.

«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — сказал министр.

Против России уже введены секторальные санкции, учрежденные Евросоюзом в 2014 году: был введен запрет на покупку облигаций и акций российских банков с госучастием (если оно составляет более 50%), на поставки в РФ особо важных технологий для нефтяной промышленности, на заключение новых контрактов в военно-техническом секторе и ограничение на поставки на продукцию двойного назначения. После введения санкции неоднократно продлевались.

В конце марта обострилась ситуация в Донбассе. Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении перемирия.