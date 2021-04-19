Украина предложила Европе ввести новые санкции против России

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Европе ввести новые санкции против Кремля. Об этом он написал 19 апреля в своем аккаунте в Twitter.

«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — сказал министр.

Против России уже введены секторальные санкции, учрежденные Евросоюзом в 2014 году: был введен запрет на покупку облигаций и акций российских банков с госучастием (если оно составляет более 50%), на поставки в РФ особо важных технологий для нефтяной промышленности, на заключение новых контрактов в военно-техническом секторе и ограничение на поставки на продукцию двойного назначения. После введения санкции неоднократно продлевались.

В конце марта обострилась ситуация в Донбассе. Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении перемирия. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.04.2021, 22:08
    Гость: Влад 33

    «Дело вовсе не в бобине»..!
    Разносторонняя направленность всевозможных санкций против России, не что иное, как дела разведок, в которых преуспевают - бандеровцы..((, и это прискорбно, так как легче поливать помоями неугодного соседа, чем оправдываться( что и делает Россия).. Вариант - почти без проигрышный, но это «почти».., так как напрямую затрагивают работу СМИ ( не путать с «Секцией Мягких Игрушек»!).., так как в России Не предоставляют (!???) информации о Признании ошибок самих США, например , когда информация об якобы договоренностях РФ с талибами ( Афганистан) и даже оплате им за убийство американских военнослужащих.., да, не больше, но и не меньше, так примерное и было сказано в «Новости номер 1», так Белый Дом , официально(!) недавно признал эту информацию фейком ( враньем!).. На американском радио я услышал слова американского журналиста :- «Если бы эти извинения ( к России!) прозвучали бы столько же раз, сколько звучало это враньё на радио и ТВ, то может быть, многие Американцы узнали об этом, а так, просто тихо прошептали..»(((..
    В этом рассказе и есть - вся суть работы украинской разведки..
    А теперь вопрос:- Что лучше для России- «Зеркальные санкции или ушаты помоев», на головы своих врагов(?) или ещё что-то третье для оздоровления своей Репутации в мире?
    Редакция КМ - больше давайте информации об извинениях перед Россией, так как украинская озлобленность( чуют свой конец!) и враньё по всему миру - переходит все границы..((
    Пора просыпаться!.. Пора!

  3. 19.04.2021, 21:50
    Гость: Да

    Предлагаю в ответ приговорить кулебяку к пожизненному заключению на урановых рудниках. :) заочно.

    Рудники на окраине есть.

  4. 19.04.2021, 21:12
    Гость: совет

    Не нужно дуракам потакать. Со скотской мордой к тому же. О Рос. армии: очень много спекуляций, но , если по существу: против Польши с населением меньше, чем в Украине, треть которого составляли антипольские меньшинства, прежде всего - украинское( ОУН сразу лозунг - смерть ляхам!), но и прокоммунистическое белорусское и националистическое литовской, сионистское еврейское, какую армию Германия развернула? Напомню: 1,6 млн л./с., 62 дивизии, больше десятка отдельных бригад, около 2 тыс. боевых самолетов, 3 тыс. танков, до 7 тыс. стволов артиллерии да еще и словацкая полевая армия "Бернолак". Активная фаза по всему фронту длилась больше 2 недель, а столица капитулировала в конце сентября. А в Польшу ж вторглись еще вооруженные силы национал-коммунистических режимов УССР и БССР под маской РККА. Сама же Польша с трудом мобилизовала ок. 1 млн. чел., несколько сотен танков и танкеток, из которых гитлеровским могли противостоять 100 с лишним Т-7п(аналог советского Т-26 и немецкого Т-3), и сто с небольшим относительно современных самолетов. Так, сколько ж должна развернуть РФ для успешной и краткосрочной войны с Украиной? Если исключить атомное оружие. И с другой стороны: а зачем это нужно? Германии в 39-м для 1)- жизненного пространства и 2) для выхода на сов. границу, СССР же планировался, как следующая жертва. А рФ?

  5. 19.04.2021, 20:34
    Гость: Русский

    ...закрытие границы с хохлами - это начало и внешнее. Главное в другом.
    Объясняю:
    После дележа Мира в 45 году в Ялте - прошло более 75лет мирной жизни. Многое изменилось, да и сам Мир изменился. Европа забылась, как она после ВОВ лежала в руинах. Хотя долгое время вела себя образцово. Но сегодня эуропейцы опять сбрендили...Поэтому НУЖНА Ялта 2021года.
    Если хохлы оказались такими тупыми, заявив себя "эуропейцами", и попались "ПОД РАЗДАЧУ", то это их проблемы. Они не достойны остаться в живых. Это называется - Мировая ЭВОЛЮЦИЯ этносов населения Земли.
    Кстати, Ялту 2021года больше всех ХОТЯТ - США! Вот так..)))))

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