Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

По его словам, на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждали восстановление режима перемирия. Там также прозвучало предложение приехать на линию соприкосновения — чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию, пишет РИА Новости.

"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — сказал Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что Киев взволнован из-за перемещения российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.

"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", — подчеркнул глава государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.04.2021, 00:45
    Гость: Петр

    И Путин там попадет под шальной украинский снаряд. От Украинцев можно ждать любой подлости.

  4. 21.04.2021, 00:38
    Гость: Стакан в Бассейне

    Да, пусть клоун. Но веселый. Не прикладывается со скорбным ликом к образАм. Над томосом-термосом, кстати, смеялся. А мы на "Светлое Христово Воскресенье" опять скорбные прикладывания полицезреем.

  5. 21.04.2021, 00:28
    Гость: Принцип Русского Мира ещё проще!

    Нацистские клоуны Зелюк с Порохом и иже с ними будут осуждены народом Донбасса!

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