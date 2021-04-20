Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.
По его словам, на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждали восстановление режима перемирия. Там также прозвучало предложение приехать на линию соприкосновения — чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию, пишет РИА Новости.
"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — сказал Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.
Он отметил, что Киев взволнован из-за перемещения российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.
"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", — подчеркнул глава государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Встречаться с шестеркой - себя не уважать. Хотя можно послать Зурабова.
Разговаривать можно с кукловодом а не с марионеткой.
И Путин там попадет под шальной украинский снаряд. От Украинцев можно ждать любой подлости.
Да, пусть клоун. Но веселый. Не прикладывается со скорбным ликом к образАм. Над томосом-термосом, кстати, смеялся. А мы на "Светлое Христово Воскресенье" опять скорбные прикладывания полицезреем.
Нацистские клоуны Зелюк с Порохом и иже с ними будут осуждены народом Донбасса!