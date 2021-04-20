Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

22:51 20.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

По его словам, на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждали восстановление режима перемирия. Там также прозвучало предложение приехать на линию соприкосновения — чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию, пишет РИА Новости.

"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — сказал Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что Киев взволнован из-за перемещения российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.

"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", — подчеркнул глава государства.