Госдеп США поддержал Украину в минских соглашениях
США выразили поддержку минским соглашениям, отмечая, что они являются основой для дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины, пишет ТАСС со ссылкой на комментарий представителя Госдепартамента США.
Представители Госдепа заявили, что США продолжат использовать "все возможности для участия США в дипломатических усилиях по (урегулированию) конфликта между Украиной и Россией", призвав при этом Россию отказаться от своей "бескомпромиссной" позиции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения, увеличив количество участников переговоров в "нормандском формате" за счет приглашения США, Великобритании и Канады. Россия, в свою очередь, ответила, что минские соглашения изменить нельзя.
"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось еще пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не в России, а на земле Украины
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какой еще "земле украины"?
это Все Россия.
то что большевисткие ивреи расчленили Россию и прирезали бандеровцам Русские земли - не делает их "украинскими".
такшта чемодан-вокзал-фашингтон.
Это как пошевелить и подуть на затухающий костер. И подбросить полешек.
Такой вумный.
Минские соглашения давно умерли и Украина их не собирается выполнять,а Россия не может по другому сдержать Украину от вступления в НАТО. это можно решить только конфликтом к которому не готовы ни те ,ни другие ,а значит ЗАМОРОЗЯТ и будут нарушать перемирие .Страдатьбудут только кто живёт в недореспубликах.
Надо было еще летом 2014 признавать независимость ДНР и ЛНР, а не кататься на "нормандские" посиделки.
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А после Дебальцевского котла надо было заключать хотя бы полноценное перемирие напрямую между ДНР, ЛНР и Украиной, а не кидать Украине спасительный круг в виде минского протокола, а потом и минских соглашений.
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Все надо делать вовремя.
И не кивать постоянно на Госдеп.