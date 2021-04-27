Госдеп США поддержал Украину в минских соглашениях

07:55 27.04.2021

США выразили поддержку минским соглашениям, отмечая, что они являются основой для дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины, пишет ТАСС со ссылкой на комментарий представителя Госдепартамента США.

Представители Госдепа заявили, что США продолжат использовать "все возможности для участия США в дипломатических усилиях по (урегулированию) конфликта между Украиной и Россией", призвав при этом Россию отказаться от своей "бескомпромиссной" позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения, увеличив количество участников переговоров в "нормандском формате" за счет приглашения США, Великобритании и Канады. Россия, в свою очередь, ответила, что минские соглашения изменить нельзя.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось еще пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.