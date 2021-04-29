Байден назвал главную террористическую угрозу для США

08:50 29.04.2021

Президент США Джо Байден назвал "белый расизм" самой серьезной террористической угрозой для страны, пишет ТАСС со ссылкой на текст речи Байдена, опубликованный Белым домом.

В своей речи Байден ссылается на данные разведки, согласно которым "наиболее смертельная угроза для страны в настоящее время исходит о терроризма белого превосходства".

В связи с этим он поручил ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести "всеобъемлющую оценку рисков", которые несет данное явление.

При этом он отметил, что США также внимательно следят за возможными внешними угрозами "откуда бы они не исходили". Байден отдельно добавил, что в странах Африки и Ближнего Востока сохраняется влияние и распространение исламистских террористических организаций.