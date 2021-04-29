Байден назвал главную террористическую угрозу для США

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал "белый расизм" самой серьезной террористической угрозой для страны, пишет ТАСС со ссылкой на текст речи Байдена, опубликованный Белым домом. 

В своей речи Байден ссылается на данные разведки, согласно которым "наиболее смертельная угроза для страны в настоящее время исходит о терроризма белого превосходства".

В связи с этим он поручил ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести "всеобъемлющую оценку рисков", которые несет данное явление.  

При этом он отметил, что США также внимательно следят за возможными внешними угрозами "откуда бы они не исходили". Байден отдельно добавил, что в странах Африки и Ближнего Востока сохраняется влияние и распространение исламистских террористических организаций. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 15:42
    Гость: gvozd

    Столпенберг глава Северо-антлантическая Терористической Организации ( NATO ) , в юной молодости был рьяным леваком.
    -
    почему был - он и Есть..
    лидер норвежских Социалистов..

  2. 29.04.2021, 14:14
    Гость: неври патолог

    Роберт Берд это тот самый Берд, который в 24 года вступил в ККК.
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    Ну и что ?! Теория относительности ето вам не фиквам с перьями. Столпенберг глава Северо-антлантическая Терористической Организации ( NATO ) , в юной молодости был рьяным леваком. Ёшик Фишер партии зеленых , кидал камни в сатрапов немецких олегорхов - полицейских на майские праздники за мир. Будучи министром дал согласие бомбить города Югославии самолетам Северо-антлантическая Терористической Организации ,теперь пудрит моск молодежи пиндостана с кафедры.Еще есть у мене, например про главного терориста Гитлера Скорцени.Но боюся я не вместите.Короче ежели на заборе три буквы не верь , по теории относительности за забором ничего похожего.

  3. 29.04.2021, 13:55
    Гость: WLM

    Байден сам угроза всему миру.Как его выбрали мне снятся кошмары ,катастрофы, массовые убийства. Заберите у ево ченмоданчик с кнопкой !!

  4. 29.04.2021, 13:44
    Гость: Старый

    Белый расист назвал белый расизм угрозой? Так убейся об стену, Бидон! Восстанови справедливость.

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