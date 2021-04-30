Из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погибли 13 человек

09:25 30.04.2021

Количество пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе в Таджикистаном достигло 134 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минздрава Киргизии.

По данным медиков, 25 пострадавших были доставлены специальным бортом в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Скончались 13 человек.

Отмечается, что на текущий момент ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. По данным МВД Киргизии, в более безопасные районы эвакуированы жители восьми сел Лейлекского района - Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Джаштык, Борбордук, Достук и Арка-2.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.