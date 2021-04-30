Из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погибли 13 человек
Количество пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе в Таджикистаном достигло 134 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минздрава Киргизии.
По данным медиков, 25 пострадавших были доставлены специальным бортом в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.
Скончались 13 человек.
Отмечается, что на текущий момент ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. По данным МВД Киргизии, в более безопасные районы эвакуированы жители восьми сел Лейлекского района - Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Джаштык, Борбордук, Достук и Арка-2.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Горбачев - кремлевское приложение на вооруженные интриги советской эпохи.
Горбачева давно нет в России. А кремль по-прежнему заинтересован что бы у всех соседей были между собой конфликты и что бы Москва была там "посредником" и "миротворцем".
В Молдове и Грузии российские военные снабжали оружием сепаратистов для подогрева конфликтов, потом эти же военные были в роли "миротворцев".
Аналогично та же схема Армения-Азербайджан,куда шли смертоносные "подарочки" от России .И сегодня Россия-миротворец ,блин!
Эхо горбачевскоельцинской эпохи
всех помирят.