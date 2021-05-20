В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом

11:13 20.05.2021

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.

Как пишет РИА Новости, данная инициатива была поддержана единогласно.

В законопроекте речь идет о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами".

После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в сенат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит пытаться привлечь Москву к ответу за "агрессию на Украине".