В США хотят запретить признавать суверенитет России над Крымом
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
Как пишет РИА Новости, данная инициатива была поддержана единогласно.
В законопроекте речь идет о "действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами".
После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в сенат.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит пытаться привлечь Москву к ответу за "агрессию на Украине".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю отозвать признание сшп Россией. Признать всех, кроме коренного населения сшп оккупантами и виновниками геноцида коренного населения и работорговцами.
Не понял: союзные республики были собственностью РСФСР, чтобы их возвращать РФ? Или СССР был союзом республик свободных, как пели в гимне?
Да какие проблемы- как только США это сделают, у себя нужно официально на госуровне признать незаконное владение США
1. Аляской (царская Россия так денег за Аляску не получила от США. Сделку можно признать ничтожной и аннулировать её.
2.Признать незаконными мошеннические действия США с штатом Флорида. когда власти обменяли территорию на набор серебряной посуды
3.Признать мошенничеством обмен Манхеттена у индейцев в буквальном смысле на стеклянные бусы (именно от этого случая и происходит это понятие). Мошейническим эти действия можно признать потому, что у индейцев той поры не было понятия частной собственности, и тем более на землю. Они поняли предложение белых пришельцев по своему- те просто хотят жить рядом сними. Передать землю предков индейцы не могли никак. Пришельцы воспользовавшись "юридической пустотой" территорий, и просто присвоили чужую землю. Раздавая нечего не значащие и не стоящие подарки вождям.
4.Признать незаконной аннексией США мексиканского штата Техас
5.Признать незаконной аннексией США Гавайских островов.
И вообще, можно смело признать сами США незаконными. Так как государство образовано путём геноцида коренных народов Америки.
Одна из позорных страниц истории США. Правительство США в 1825 году принимает "Доктрину открытия", благодаря которой землю в собственность получал колонист, который ее якобы открыл. Индейцам же разрешали там только жить, до тех пор, пока новый хозяин её мирился с этим.
Ну вот Путину и козырь перед встречей: состоится если признают Крым.
И Техас.