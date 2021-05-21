Зеленский продлил санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компаний и физлиц. Ограничения продлены для российских СМИ, для главы Крыма Сергея Аксенова и лидеров непризнанных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Санкции против компаний продлены на три года, сообщает «Коммерсант». В список попали 138 российских и украинских юрлиц. Среди них — МИА «Россия сегодня», НТВ, «Первый канал», ВГТРК, «Вебмани», «Яндекс» и другие.

Против разных физлиц вводятся бессрочные санкции или на три года. Всего под них подпадают 674 человека. 557 из них — это «воры в законе» и 111 иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами». Это граждане России, Грузии, Азербайджана.

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