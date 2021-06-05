Германия выделит на поддержку белорусских журналистов почти 3 млн евро

11:28 5.06.2021

Правительство Германии выделит около 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов, которых преследуют по политическим мотивам, пишет Росбалт со ссылкой на немецкие СМИ.

Как заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер, «волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Белоруссии не прекращается» и во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.

Деньги пойдут на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также на замену поврежденной техники или программного обеспечения. Финансовая помощь запланирована для независимых СМИ в самой Белоруссии и за ее границами.

Ранее сообщалось, что прошли обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было блокировано, задержаны 15 человек, в том числе главный редактор.