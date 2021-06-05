Германия выделит на поддержку белорусских журналистов почти 3 млн евро

Правительство Германии выделит около 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов, которых преследуют по политическим мотивам, пишет Росбалт со ссылкой на немецкие СМИ.

Как заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер, «волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Белоруссии не прекращается» и во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.

Деньги пойдут на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также на замену поврежденной техники или программного обеспечения. Финансовая помощь запланирована для независимых СМИ в самой Белоруссии и за ее границами.

Ранее сообщалось, что прошли обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было блокировано, задержаны 15 человек, в том числе главный редактор. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.06.2021, 20:04
    Гость: Они деньги, пропьют или разворуют.

    Что значит разворуют? Им дают лично на жизнь - они и разбирают, кому сколько положено. Какое же это воровство?

  2. 05.06.2021, 20:01
    Гость: Никог не посадят.

    Если бы они мешали, их бы не было. Журналисты - профессионалы на работе, а не самоубийцы. Что им поручили, то они и делают.
    Вы где работаете? У Вас на работе не так?

  3. 05.06.2021, 19:32
    Гость: Я думаю, что

    Всех получателей забугорной капусты посадят: или, за неуплату налогов в РБ, или, за сотрудничество с Западными заклятыми "партнерами" против РБ.

  5. 05.06.2021, 17:47
    Гость: мало водки мало и закуски тоже очень мало

    Мало евро немцы дают, вон СШП дали 5 лярдов баксов ораинским журналистам в 2014 и еще плюс печеньки.

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