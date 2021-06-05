Германия выделит на поддержку белорусских журналистов почти 3 млн евро
Правительство Германии выделит около 3 млн евро на поддержку белорусских журналистов, которых преследуют по политическим мотивам, пишет Росбалт со ссылкой на немецкие СМИ.
Как заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер, «волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Белоруссии не прекращается» и во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.
Деньги пойдут на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также на замену поврежденной техники или программного обеспечения. Финансовая помощь запланирована для независимых СМИ в самой Белоруссии и за ее границами.
Ранее сообщалось, что прошли обыски в помещениях крупнейшего независимого белорусского портала Tut.by, само издание было блокировано, задержаны 15 человек, в том числе главный редактор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что значит разворуют? Им дают лично на жизнь - они и разбирают, кому сколько положено. Какое же это воровство?
Если бы они мешали, их бы не было. Журналисты - профессионалы на работе, а не самоубийцы. Что им поручили, то они и делают.
Вы где работаете? У Вас на работе не так?
Всех получателей забугорной капусты посадят: или, за неуплату налогов в РБ, или, за сотрудничество с Западными заклятыми "партнерами" против РБ.
маловато будет! Палавино уже украли. Больше давай, большеееееее!!!!!
Мало евро немцы дают, вон СШП дали 5 лярдов баксов ораинским журналистам в 2014 и еще плюс печеньки.