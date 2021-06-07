Основатель Amazon Безос решил отправиться в космос и назвал дату полета

15:29 7.06.2021

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. По его словам, вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос.

«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом», — сообщил миллиардер на своей странице в Instagram.

«Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь», — добавил Безос.

О том, что 20 июля на корабле New Shepard полетят Джефф и Марк Безосы, сообщила сегодня и компания Blue Origin. На ее сайте все еще идет аукцион, победитель которого сможет полететь в космос вместе с основателем Amazon. По информации Blue Origin, на текущий момент участие в аукционе приняло около 6 тысяч человек из 143 стран мира, лидирует пока ставка в $2,8 млн.

Корабль New Shepard получил свое имя в честь астронавта Алана Шепарда, совершившего в 1961 году суборбитальный полет и ставшего первым американцем в космосе. New Shepard также предназначен для суборбитальных полетов.