Основатель Amazon Безос решил отправиться в космос и назвал дату полета
Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. По его словам, вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос.
«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом», — сообщил миллиардер на своей странице в Instagram.
«Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь», — добавил Безос.
О том, что 20 июля на корабле New Shepard полетят Джефф и Марк Безосы, сообщила сегодня и компания Blue Origin. На ее сайте все еще идет аукцион, победитель которого сможет полететь в космос вместе с основателем Amazon. По информации Blue Origin, на текущий момент участие в аукционе приняло около 6 тысяч человек из 143 стран мира, лидирует пока ставка в $2,8 млн.
Корабль New Shepard получил свое имя в честь астронавта Алана Шепарда, совершившего в 1961 году суборбитальный полет и ставшего первым американцем в космосе. New Shepard также предназначен для суборбитальных полетов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что тут думать? Полет Безоса жалкая пародия на полноценный космический полет! Это, всего-лишь, суборбитальный полет длительностью 15 минут, когда пару минут корабль пробудет на высоте в 100 км над поверхностью Земли!
рогозин не летает в космос?
тллько если насовсем. эта тварь - по другому назвать нельзя - обокрал английскую компанию которая продавала свои книжки через Амазон. как только компания перевела свои книжки на Русский и повесила их на продажу на амазоне бес-отсос заблокировал аккаунт компании и забрал всю выручку - за нарушение правил амазона - Русскому языку не место в его бесовском мире.
А что по этому поводу думает Путин? С журавлями летал, за штурвалом стратегического "белого лебедя" сидел, в батискафе на дно спускался, теперь сам бог велел пальму первенства сохранить. Надежность и безопасность ему обеспечит главный специалист по космонавтике и его надежный друг и соратник Рогозин.
А, обратный билет купил?