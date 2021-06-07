Основатель Amazon Безос решил отправиться в космос и назвал дату полета

Фото с сайта facebook.com

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. По его словам, вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос.

«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом», — сообщил миллиардер на своей странице в Instagram.

«Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь», — добавил Безос.

О том, что 20 июля на корабле New Shepard полетят Джефф и Марк Безосы, сообщила сегодня и компания Blue Origin. На ее сайте все еще идет аукцион, победитель которого сможет полететь в космос вместе с основателем Amazon. По информации Blue Origin, на текущий момент участие в аукционе приняло около 6 тысяч человек из 143 стран мира, лидирует пока ставка в $2,8 млн.

Корабль New Shepard получил свое имя в честь астронавта Алана Шепарда, совершившего в 1961 году суборбитальный полет и ставшего первым американцем в космосе. New Shepard также предназначен для суборбитальных полетов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.06.2021, 19:41
    Гость: Виктор

    А что тут думать? Полет Безоса жалкая пародия на полноценный космический полет! Это, всего-лишь, суборбитальный полет длительностью 15 минут, когда пару минут корабль пробудет на высоте в 100 км над поверхностью Земли!

  3. 07.06.2021, 18:15
    Гость: IgS

    тллько если насовсем. эта тварь - по другому назвать нельзя - обокрал английскую компанию которая продавала свои книжки через Амазон. как только компания перевела свои книжки на Русский и повесила их на продажу на амазоне бес-отсос заблокировал аккаунт компании и забрал всю выручку - за нарушение правил амазона - Русскому языку не место в его бесовском мире.

  4. 07.06.2021, 18:08
    Гость: Евгений В

    А что по этому поводу думает Путин? С журавлями летал, за штурвалом стратегического "белого лебедя" сидел, в батискафе на дно спускался, теперь сам бог велел пальму первенства сохранить. Надежность и безопасность ему обеспечит главный специалист по космонавтике и его надежный друг и соратник Рогозин.

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