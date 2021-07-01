В Гватемале передумали требовать от РФ возврата средств за «Спутник V»

Власти Гватемалы передумали требовать от России возврата средств за покупку вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Как пишет РИА Новости, министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что сейчас ведутся переговоры с РФ о пересмотре условий контракта на поставку препарата, возврат уже уплаченных средств не подразумевается. 

Отмечается, что переговоры включают включение в контракт поставку не только "Спутнику V", но и однокомпонентный "Спутник Лайт".

Ранее именно Флорес заявила, что правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки.

На текущий момент в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины. 

В свою очередь, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в ближайшие две недели в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2021, 15:19
    Гость: Эдуард второй

    Наглядненько так. Пришёл я в магазин, оплатил за товар, а мне продавец и горит: "пошёл ка ты куда подальше, а то довыежываешься и получишь по ушам". Браво! Это же просто классика жанра!

  3. 01.07.2021, 12:16
    Гость: И.В.С.

    Ну вот,достаточно было намекнуть,что можно ведь довыеживаться и получить по ушам - так сразу узбогоились :)
    ...

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