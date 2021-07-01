В Гватемале передумали требовать от РФ возврата средств за «Спутник V»

10:25 1.07.2021

Власти Гватемалы передумали требовать от России возврата средств за покупку вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Как пишет РИА Новости, министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что сейчас ведутся переговоры с РФ о пересмотре условий контракта на поставку препарата, возврат уже уплаченных средств не подразумевается.

Отмечается, что переговоры включают включение в контракт поставку не только "Спутнику V", но и однокомпонентный "Спутник Лайт".

Ранее именно Флорес заявила, что правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки.

На текущий момент в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины.

В свою очередь, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в ближайшие две недели в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.