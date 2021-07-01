В Гватемале передумали требовать от РФ возврата средств за «Спутник V»
Власти Гватемалы передумали требовать от России возврата средств за покупку вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Как пишет РИА Новости, министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что сейчас ведутся переговоры с РФ о пересмотре условий контракта на поставку препарата, возврат уже уплаченных средств не подразумевается.
Отмечается, что переговоры включают включение в контракт поставку не только "Спутнику V", но и однокомпонентный "Спутник Лайт".
Ранее именно Флорес заявила, что правительство просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки.
На текущий момент в Гватемалу поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины.
В свою очередь, в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в ближайшие две недели в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот меня лично не Гватемала, а Гондурас беспокоит.
Наглядненько так. Пришёл я в магазин, оплатил за товар, а мне продавец и горит: "пошёл ка ты куда подальше, а то довыежываешься и получишь по ушам". Браво! Это же просто классика жанра!
Ну вот,достаточно было намекнуть,что можно ведь довыеживаться и получить по ушам - так сразу узбогоились :)
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Опять пришлют бусы и зеркала, однако.