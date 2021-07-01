Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины
Верховная рада Украины приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины. К таким народам относятся народы, чья этническая общность сформировалась на территории страны и у которых нет собственного государственного образования за пределами Украины. Русские не входят в перечень, сообщает "Коммерсант".
К коренным народам Украины, в частности, относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Документ устанавливает правовую защиту коренных народов от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.
За принятие законопроекта в окончательном чтении проголосовали 325 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Голосов против во время рассмотрения документа не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А теперь с хабальского языка переведи на русский. Я первые строки пытался прочесть, нечего не понял и не читал дальше.
У вас там что, новый тип мовы сделали раввины из Умани?
Точно?
Мать городов русских (церк.-слав. мати городом русскымъ) — перифраз из древнерусской литературы, обозначающий Киев. Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью..
И ЧТО?
по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет»-
Что за Повесть такая?
Создана в Киеве в 1110-х годах. Составила основу большинства более поздних русских летописей. Охватывает период истории начиная с библейских времён во вводной части и заканчивая в третьей редакции 1117 годом.
И что ?
эТО АРГУМЕНТ ДЛЯ ЗАЛА СУДА, ИЛИ ВСЕ ГРАЖДАНЕ уКРАИНЫ ДОЛЖНЫ ЭТИМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ?
нЕ СМЕШИТЕ....
вАС СКОРО БУДУТ ОТЛАВЛИВАТЬ ГИЦЛИ НА УЛИЦАХ как бродячих собак и колоть , а вы тут повесть временных лет, манкурты, Зеленский малограмотный, он хоть Ленина не трогает и о калошах не говорит...
статьи не пишет
выращенное англосаксами племя бедуинов==
Точно англосаксами?
Стесняюсь, но спрошу А КАК ТЕ НАГЛО-САКСЫ К БЕДУИНАМ ПОПАЛИ?
Есть версия что евреев "создали" египетские жрецы...что более правдоподобно, имхо.
Если у кого какие претензии к кому, так люди себя ведут так как им позволяют.
Как говорится, на то и щука, чтоб карась не дремал.
Не поддаваться надо.
У верблюда два горба потому что жизнь борьба.
А для кого там в Израиле ужас -ужас?
В Израиле работают законы , он намного лучше организован чем РФ.
Если бы там было как тут, их бы уже не было.
основаны по приказу Екатерины II:
Севастополь, Одесса, Херсон ==
А при чем тут приказ , пусть даже немки Екатерины?
Важно кто там жил.
Испокон веков никаких русских там и в помине не было.
Вы уж определитесь... Руские территории это Псков, оба Новгорода, Вологда, Кострома, Тверь..
А что за ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ Запорожье?
Что за пораженческо-имперское блеяние?
Считаешь своим -ПРИДИ И ВОЗЬМИ. Как говаривал один из российских царей.
Не можешь-не скули и не позорься.
Или подавайте в Еврорпейский суд на пересмотр границ.
С подачи руссохисториков и прочих теле-проходимцев россиянцы несут шизофренический бред.
Империя, Екатерина . Одесса русский город?
Какая, Одесса, на... русская? Она изначально многонациональна.
Откуда там русские- на телегах из центральной России завозили?
Греки, болгары, румыны, молдаване, украинцы, сербы, евреи. Руские были в меньшинтсве, завезенные из Питера чиновники, и поскольку в Империи, то русский был языком "оккупационной администрации"-шутка. Государственным. Быдло вынуждено было на нём говорить, прошение там подать,жалобу. Грамотных и учОных тогда мало было.
Правил и много сделал для Одессы "чисто русский" Арма́н Жан дю Плесси́, герцог де Ришельё ,сбежавший от французской революции, много также сделал для Одессы испанский дворянин Дерибас,родился: 13 сентября 1751 г., Неаполь, Неаполитанское королевство, также француз Ланжерон-все увековечены в Одессе!
Гы-гы- Зеленский в глупые истории попадает.. чья бы мычала.
Ваш Гегемон никуда не попадает
А это точно тезис?
Те́зис (др.-греч. θέσις «место; положение; тезис») — кратко сформулированные основные мысли в одном предложении. Тезисы (в науке и философии) — обычно приведённые в аннотации кратко сформулированные основные положения, главные мысли научного труда, статьи, доклада
Есть ли научное доказательство вашему утверждению?
Мать городов русских (церк.-слав. мати городом русскымъ) — перифраз из древнерусской литературы, обозначающий Киев. Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским».-это легенды и мифы, а не научные данные.
Жиденько прям скажем и не научно... да и Киев он, почему мать а не отец????
Ну да ладно.
Абетка, вы заметку-то ЧИТАЛИ?
+чья этническая общность сформировалась на территории страны И У КОТОРЫХ НЕТ СОБСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ .
Русские не входят в перечень, сообщает "Коммерсант".+
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2021/07/01/verkhovnaya-rada-ukrainy/889083
Читать и понимать прочитанное кроме вас не умеют в ТАСС,Коммерсанте и пр. и в руссо-политикуме вообще. Потому что у Соловьёва давно верещали на эту тему.
Коренные, умники, это малые и исчезающие народности.
ШО, русские уже исчезающий вид?*-гы-гы.
Или русские не имеют своего ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ за пределами Украины????
России (РФ) уже нет?
Или в РФ не русские живут?
О чем ...чь?