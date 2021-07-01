Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины

20:33 1.07.2021

Верховная рада Украины приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины. К таким народам относятся народы, чья этническая общность сформировалась на территории страны и у которых нет собственного государственного образования за пределами Украины. Русские не входят в перечень, сообщает "Коммерсант".

К коренным народам Украины, в частности, относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Документ устанавливает правовую защиту коренных народов от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

За принятие законопроекта в окончательном чтении проголосовали 325 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Голосов против во время рассмотрения документа не было.