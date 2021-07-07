Британский журнал опубликовал статью о безопасности «Спутника V»
Российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, об этом говорят предоставленные Россией данные и опыт других государств. Однако все еще есть вопросы о редких побочных эффектах, пишет автор британского журнала Nature.
«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными редкими побочными эффектами», — сообщается в публикации
Российская вакцина на данный момент применяется почти в 70 странах, однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения ВОЗ, поясняет автор. Он добавляет, что несмотря на отсутствие одобрения со стороны EMA или ВОЗ, несколько стран, включая Южную Корею, Аргентину и Индию, уже выпускают и активно применяют «Спутник V».
А власти Ирана и Венгрии импортируют «Спутник V», российский препарат уже стал ключевым элементом их кампаний вакцинации. При этом бразильский регулятор здравоохранения отклонил заявку на закупку российской вакцины в апреле из-за опасений по поводу отсутствия данных о безопасности, качестве и эффективности, напоминает автор статьи.
По его словам, большинство опасений улетучилось после публикации о российской вакцине в The Lancet. В ней сообщалось, что «Спутник V» на 91,6% эффективен при предотвращении заражения COVID-19 и на 100% помогает избегать тяжелого течения болезни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бонда насмотрелся?
Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), начались 17 июня 2020 года в двух местах — в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко, в каждом из них приняли участие аж 38 добровольцев. И уже 12 июля отчитались о завершении испытаний.
Отчет по 3 фазе испытаний появился в феврале 2021г. Испытания шли на 14 964 добровольцах с эффективностью 91,6%. При испытаниях умерло несколько человек. Добровольцы выбирались из числа здоровых: с отсутствием антител к коронавирусу в крови, а также тяжелых болезней крови и сердца, ВИЧ, гепатита и алкогольной зависимости. Беременные и кормящие женщины, а также несовершеннолетние в испытаниях не участвовали.
Перевожу на русский язык: то есть все эти непроверенные категории, а также болеющие другими заболеваниями, попадают в зону риска, и что с ними будет после вакцинации - одному Богу известно.
Погляди, как больше года дядюшку Сэма безудержно мутит!
Приколись и забудь назло британутым ворогам!
И тебя найдут, и за базар ответишь.
У него методичка с 7-го этажа 1616 High Street, Washington DC. Он отклониться не может, печенья лишат.