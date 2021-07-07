Британский журнал опубликовал статью о безопасности «Спутника V»

10:39 7.07.2021

Российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, об этом говорят предоставленные Россией данные и опыт других государств. Однако все еще есть вопросы о редких побочных эффектах, пишет автор британского журнала Nature.

«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными редкими побочными эффектами», — сообщается в публикации

Российская вакцина на данный момент применяется почти в 70 странах, однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения ВОЗ, поясняет автор. Он добавляет, что несмотря на отсутствие одобрения со стороны EMA или ВОЗ, несколько стран, включая Южную Корею, Аргентину и Индию, уже выпускают и активно применяют «Спутник V».

А власти Ирана и Венгрии импортируют «Спутник V», российский препарат уже стал ключевым элементом их кампаний вакцинации. При этом бразильский регулятор здравоохранения отклонил заявку на закупку российской вакцины в апреле из-за опасений по поводу отсутствия данных о безопасности, качестве и эффективности, напоминает автор статьи.

По его словам, большинство опасений улетучилось после публикации о российской вакцине в The Lancet. В ней сообщалось, что «Спутник V» на 91,6% эффективен при предотвращении заражения COVID-19 и на 100% помогает избегать тяжелого течения болезни.