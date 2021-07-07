Британский журнал опубликовал статью о безопасности «Спутника V»

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, об этом говорят предоставленные Россией данные и опыт других государств. Однако все еще есть вопросы о редких побочных эффектах, пишет автор британского журнала Nature.

«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными редкими побочными эффектами», — сообщается в публикации

Российская вакцина на данный момент применяется почти в 70 странах, однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения ВОЗ, поясняет автор. Он добавляет, что несмотря на отсутствие одобрения со стороны EMA или ВОЗ, несколько стран, включая Южную Корею, Аргентину и Индию, уже выпускают и активно применяют «Спутник V».

А власти Ирана и Венгрии импортируют «Спутник V», российский препарат уже стал ключевым элементом их кампаний вакцинации. При этом бразильский регулятор здравоохранения отклонил заявку на закупку российской вакцины в апреле из-за опасений по поводу отсутствия данных о безопасности, качестве и эффективности, напоминает автор статьи.

По его словам, большинство опасений улетучилось после публикации о российской вакцине в The Lancet. В ней сообщалось, что «Спутник V» на 91,6% эффективен при предотвращении заражения COVID-19 и на 100% помогает избегать тяжелого течения болезни.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2021, 19:11
    Гость: Ты чего бредишь?

    Бонда насмотрелся?

    Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), начались 17 июня 2020 года в двух местах — в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко, в каждом из них приняли участие аж 38 добровольцев. И уже 12 июля отчитались о завершении испытаний.

    Отчет по 3 фазе испытаний появился в феврале 2021г. Испытания шли на 14 964 добровольцах с эффективностью 91,6%. При испытаниях умерло несколько человек. Добровольцы выбирались из числа здоровых: с отсутствием антител к коронавирусу в крови, а также тяжелых болезней крови и сердца, ВИЧ, гепатита и алкогольной зависимости. Беременные и кормящие женщины, а также несовершеннолетние в испытаниях не участвовали.
    Перевожу на русский язык: то есть все эти непроверенные категории, а также болеющие другими заболеваниями, попадают в зону риска, и что с ними будет после вакцинации - одному Богу известно.

  5. 07.07.2021, 16:24
    Гость: IgS

    У него методичка с 7-го этажа 1616 High Street, Washington DC. Он отклониться не может, печенья лишат.

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