После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников
Четверо наемников ликвидированы, еще двое задержаны после убийства президента Гаити Жовенеля Мойза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы полиции страны Леона Шарля.
Отмечается также, что трое полицейских, взятых ранее в заложники, освобождены.
Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф вновь призвал граждан к спокойствию, заверив, что ситуация под контролем.
Президент Гаити был убит в среду, 7 июля, при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В связи с происшествием на Гаити введено военное положение на 15 дней. До выборов временного президента в стране власть находится под контролем совета министров во главе с премьером.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и не впервые. По результатам вмешательств ЦРУ ликует только народ Штатов.
Значит это впервые: ЦРУ сделала хорошо целой стране. В Гаити военное положение, траур, но народ ЛИКУЕТ. Я бы сказал, что так будет в любой стране. Представляете, как доводят собственные народы нынешние власти?
ага цру, или евреи или рептилойды. Только чел который занял место презедента не причем. ватная логика в действии
Ну и кто за этим стоит, ЦРУ наверное?