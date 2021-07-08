После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников

08:00 8.07.2021

Четверо наемников ликвидированы, еще двое задержаны после убийства президента Гаити Жовенеля Мойза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы полиции страны Леона Шарля.

Отмечается также, что трое полицейских, взятых ранее в заложники, освобождены.

Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф вновь призвал граждан к спокойствию, заверив, что ситуация под контролем.

Президент Гаити был убит в среду, 7 июля, при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В связи с происшествием на Гаити введено военное положение на 15 дней. До выборов временного президента в стране власть находится под контролем совета министров во главе с премьером.