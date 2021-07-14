Пять стран присоединились к санкциям против Белоруссии

Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

В документе говорится, что к санкциям присоединились Исландия, Норвегия, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС: Северная Македония, Черногория и Албания. 

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", - отмечается в документе. 

Евросоюз ввел очередные ограничительные меры против Белоруссии с 25 июня, "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".

Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с республикой нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2021, 13:13
    Гость: Иван

    Есть еще Китай, Индия, вчера в Беларуси была большая делегация из Ирана. Во всяком случае, полки в магазинах Беларуси не пустые, все предприятия работают. Задержек з/п и пенсий нет.

  2. 14.07.2021, 13:10
    Гость: прохожий

    Неправда. Один день одна частная компания отменила рейсы, а так количество их только выросло. Не пишите то, о чём ничего не знаете. Самые большие убытки у прибалтов, пшеков и хохлов.

  5. 14.07.2021, 11:33
    Гость: прохожий

    Все как-то очень интересно. Орут на весь мир, а сами (европейские страны) спокойно работают по всем контрактам с Беларусью плюс новые рынки - Беларусь на подъеме. Более того, америкосы всё, что им надо продолжают покупать в Беларуси и самолёты летают. А вот "мелкие" подвывалы терпят убытки... Вот вам и санкции.

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