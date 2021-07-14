Пять стран присоединились к санкциям против Белоруссии

08:00 14.07.2021

Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

В документе говорится, что к санкциям присоединились Исландия, Норвегия, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС: Северная Македония, Черногория и Албания.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", - отмечается в документе.

Евросоюз ввел очередные ограничительные меры против Белоруссии с 25 июня, "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".

Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с республикой нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.