Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии

13:23 28.07.2021

Турция и Азербайджан ведут переговоры о военном сотрудничестве и создании совместной тюркской армии, заявил находящийся в Гяндже председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

Анкара и Баку проводят переговоры в сфере оборонной промышленности, сообщает Sputnik Азербайджан. В рамках этих договоренностей проводятся и военные учения двух стран.

"Наш главный девиз – одна нация и два государства. И так будет всегда. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей", - сказал Шентоп.

Шентоп отметил, что сейчас Турция и Азербайджан работают над договором и о свободной торговле, который призван укрепить их экономические отношения.