Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии

Турция и Азербайджан ведут переговоры о военном сотрудничестве и создании совместной тюркской армии, заявил находящийся в Гяндже председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

Анкара и Баку проводят переговоры в сфере оборонной промышленности, сообщает Sputnik Азербайджан. В рамках этих договоренностей проводятся и военные учения двух стран.

"Наш главный девиз – одна нация и два государства. И так будет всегда. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей", - сказал Шентоп.

Шентоп отметил, что сейчас Турция и Азербайджан работают над договором и о свободной торговле, который призван укрепить их экономические отношения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2021, 19:05
    Гость: 囧

    А почему это начало конца Азербейджана? Объясняю. Кроме тюркского населения республики % 40 (из всех народов самый неразвитый ), живут лезгины цахуры,даргинцы,леки и т.д, таты, талыши,персы (бол.часть Апшерона). Всех их пишут азерами, но такими они не являются ни по языку, ни по культуре. В 90-е там уже были волнения талышей (более 1мил.человек) ,это Юг азерб, лезгин (ок.700 тыс) Сев.респ.граничащий с Дагестаном, на Апшероне волновались персы. Удалось как то с помщью демагогии, подкупа верхушки успокоить народы. А сейчас если России надоест спасать Алиевский клан, а Иран вспомнит что курды, таты талыши,персы это их народ и Баку был персидским городом до вхождения в состав РИ? Азерб.целостный в союзе с Турцией соседям не нужен и воевать не надо, просто чуть подтолкнуть. Карабах потерян, очередь за остальным.

  2. 28.07.2021, 19:01
    Гость: Иван Иваныч

    Помните фильм про Илью Муромца. Там кочевой военачальник сказал Муромцу: приходи ко мне служить- "турзы-мурзы" будешь. Короче вылезло из сказки. Азеры на радостях( уже в звании " турзы-мурзы") начали ночью столкновения с Арменией.

  3. 28.07.2021, 18:20
    Гость: дан

    смею предположить что в ближайшем будущем народ Азербайджана на референдуме дружно проголосует за объединение с Турцией в одно государство Вооруженные силы-только начало этого процесса

  4. 28.07.2021, 17:53
    Гость: вспомнилось

    Некто П.Лазаренко, полностью оболганеный(или как правильно?) как величайший корупционер, предлагал в свое время сформировать объединенный корпус в Крыму. Посмеялись и общаться с ним сочли западло. Он и с письмом к Солженицину обратился(Оптимистическая песня восточных славян) , тот, великий из величайших, не почтил его даже кратким ответом. А Лазаренко довольно рано почувствовал, что "загремим под панфары, Константин Устиныч", да...

  5. 28.07.2021, 17:45
    Гость: со стороны

    РФ только о том и беспокоиться сейчас, как о "присутствии" Турции. В стране уже проблем полно, народные массы безвольны, не организованы, не прсвещенные, а им - Турция! Блин! Как сказывала старинная приятельница из Москвы: голод там, нет каких-то сыров италианских, того-другого, жрать нечего! И одеться - тоже. В брендовое, а не в нищенский сэконд. А тут: Турция. У РФ пока все еще первый в мире ядерный потенциал, значит, гарантия есть, вряд ли кто рискнет. Еще лет десятков несколько положение будет сохраняться. А потому, здается, надо время использовать продуктивно, а не во всякой болтовне.

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