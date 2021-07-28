Украина направит Литве колючую проволоку для обустройства границы

19:53 28.07.2021

Правительство Украины направит властям Литвы колючую проволоку на обустройство границы с Белоруссией. 2 июля Литва объявила режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые попадают в страну через белорусскую границу. В том же месяце литовские военные начали устанавливать проволочное заграждение.

О решении Киева помочь Вильнюсу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Коммерсант». Он рассказал, что в выходные провел разговор с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом. Темой беседы, по словам Кулебы, был «беспрецедентный миграционный кризис, с которым Литва столкнулась из-за Александра Лукашенко». «Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу»,— написал министр в Twitter.

В прошлом году границу Литвы с Белоруссией пересекли 74 нелегальных мигранта, в 2021-м их количество уже превысило 2,1 тыс.