Украина направит Литве колючую проволоку для обустройства границы

Правительство Украины направит властям Литвы колючую проволоку на обустройство границы с Белоруссией. 2 июля Литва объявила режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые попадают в страну через белорусскую границу. В том же месяце литовские военные начали устанавливать проволочное заграждение.

О решении Киева помочь Вильнюсу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Коммерсант». Он рассказал, что в выходные провел разговор с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом. Темой беседы, по словам Кулебы, был «беспрецедентный миграционный кризис, с которым Литва столкнулась из-за Александра Лукашенко». «Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу»,— написал министр в Twitter.

В прошлом году границу Литвы с Белоруссией пересекли 74 нелегальных мигранта, в 2021-м их количество уже превысило 2,1 тыс.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2021, 00:44
    Гость: Влад 33

    Кулеба забыл озвучить , что целых две катушки колючей проволоки Украина сможет передать Литве безвозмездно (!))), так как украинская Рада, вынуждена прекратить строительство своего забора на границе с Россией, осознав только вчерась, что у России есть оказывается воздушный флот ( самолеты и вертолеты и..).. Весь свой порыв Украина решила применить исключительно на углубления рва, с 30 сантиметров, до 40-43-х, и длинной не в пол метра а в 80-100 сантиметров, при этом посчитав излишним установку колючей проволоки по всему периметру границы!
    Вот о чем умолчал Кулеба!))
    А мне подумалось - когда сами побегут, с заготовленными Российскими паспортами(!))), то видимо штаны свои не порвут, а лишь припачкают, правда в разных и не предвиденных местах!))
    Крещатик колючкой ещё не решились обнести, а ведь пора!))

  4. 28.07.2021, 21:05
    Гость: А.Г.Лукашенко

    "Беларусь окажет любую помощь Украине по первому требованию."(Лукашенко на встрече с Порошенко)

  5. 28.07.2021, 20:36
    Гость: И.В.С.

    А как же.Своим соратникам по легиону СС и массовым убийствам гражданского населения,особенно евреев - надо помогать в ужасной битве против русских и белорусов !
    А что, свою-то стену хохлы уже достроили,или как ?

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