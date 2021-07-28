Украина направит Литве колючую проволоку для обустройства границы
Правительство Украины направит властям Литвы колючую проволоку на обустройство границы с Белоруссией. 2 июля Литва объявила режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые попадают в страну через белорусскую границу. В том же месяце литовские военные начали устанавливать проволочное заграждение.
О решении Киева помочь Вильнюсу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Коммерсант». Он рассказал, что в выходные провел разговор с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом. Темой беседы, по словам Кулебы, был «беспрецедентный миграционный кризис, с которым Литва столкнулась из-за Александра Лукашенко». «Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу»,— написал министр в Twitter.
В прошлом году границу Литвы с Белоруссией пересекли 74 нелегальных мигранта, в 2021-м их количество уже превысило 2,1 тыс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кулеба забыл озвучить , что целых две катушки колючей проволоки Украина сможет передать Литве безвозмездно (!))), так как украинская Рада, вынуждена прекратить строительство своего забора на границе с Россией, осознав только вчерась, что у России есть оказывается воздушный флот ( самолеты и вертолеты и..).. Весь свой порыв Украина решила применить исключительно на углубления рва, с 30 сантиметров, до 40-43-х, и длинной не в пол метра а в 80-100 сантиметров, при этом посчитав излишним установку колючей проволоки по всему периметру границы!
Вот о чем умолчал Кулеба!))
А мне подумалось - когда сами побегут, с заготовленными Российскими паспортами(!))), то видимо штаны свои не порвут, а лишь припачкают, правда в разных и не предвиденных местах!))
Крещатик колючкой ещё не решились обнести, а ведь пора!))
Хохлы уверенно укрепляют партнерские отношения с ЕС!
Халтурная продукция, не бойтесь, сгниет за пару лет.
"Беларусь окажет любую помощь Украине по первому требованию."(Лукашенко на встрече с Порошенко)
А как же.Своим соратникам по легиону СС и массовым убийствам гражданского населения,особенно евреев - надо помогать в ужасной битве против русских и белорусов !
А что, свою-то стену хохлы уже достроили,или как ?