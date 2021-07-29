Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня

08:40 29.07.2021

Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в нарушении договоренности о прекращении огня. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства, ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат F-1", - цитирует агентство заявление ведомства, добавив, что военные азербайджана были вынуждены открыть ответный огонь.

Сейчас, по данным Минобороны, ситуация находится под контролем военных Азербайджана.

Отношения между Азербайджаном и Арменией по-прежнему очень напряженные. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы Азербайджану; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.