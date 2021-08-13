Меркель перед отставкой посетит Россию и Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе посетит Россию (20 августа) и Украину (22 августа).
Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что Путин и Меркель обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные международные и региональные вопросы.
В Киеве она встретится с Зеленским. «Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», - написал в Facebook пресс-секретарь президента Украины. Также Зеленский и Меркель должны обсудить гарантии Германии в случае запуска газопровода «Северный поток-2» и ситуацию в Донбассе.
Напомним, в сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Ранее Меркель заявляла, что после них подаст в отставку с поста канцлера, который она занимает с 2005 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что-то мне подсказывает, что ей будет предложен пост в РФ, например какой нибудь директор нефтяной трубы.
У Гегемона стало традицией, всех отставных канцлеров Германии делать чиновниками в РФ. Шредер до сих пор пашет в совете директоров СП-1 Nord Stream AG.
Они в Росси собирают?! От тебя плющенко иногда уходит или ты с ним не расстаёшься?
Никто уже в политическом плане оказывает нам честь!!!Нет,она,конечно,будет играть какие-то роли в Германии.Но торжества приёма...
Я и без поисковика вижу что в России бутылки везде разбрасывают
Ты - немец? То бишь - гражданин ФРГ? Не-е-т, так а зачем того-с?