Меркель перед отставкой посетит Россию и Украину

15:16 13.08.2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе посетит Россию (20 августа) и Украину (22 августа).

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Путин и Меркель обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные международные и региональные вопросы.

В Киеве она встретится с Зеленским. «Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», - написал в Facebook пресс-секретарь президента Украины. Также Зеленский и Меркель должны обсудить гарантии Германии в случае запуска газопровода «Северный поток-2» и ситуацию в Донбассе.

Напомним, в сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Ранее Меркель заявляла, что после них подаст в отставку с поста канцлера, который она занимает с 2005 года.