Меркель перед отставкой посетит Россию и Украину

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе посетит Россию (20 августа) и Украину (22 августа).

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Путин и Меркель обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные международные и региональные вопросы.

В Киеве она встретится с Зеленским. «Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы», - написал в Facebook пресс-секретарь президента Украины. Также Зеленский и Меркель должны обсудить гарантии Германии в случае запуска газопровода «Северный поток-2» и ситуацию в Донбассе.

Напомним, в сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Ранее Меркель заявляла, что после них подаст в отставку с поста канцлера, который она занимает с 2005 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.08.2021, 22:27
    Гость: ABCD

    Что-то мне подсказывает, что ей будет предложен пост в РФ, например какой нибудь директор нефтяной трубы.
    У Гегемона стало традицией, всех отставных канцлеров Германии делать чиновниками в РФ. Шредер до сих пор пашет в совете директоров СП-1 Nord Stream AG.

  2. 13.08.2021, 21:48
    Гость: Так

    Они в Росси собирают?! От тебя плющенко иногда уходит или ты с ним не расстаёшься?

  3. 13.08.2021, 21:32
    Гость: Палыч

    Никто уже в политическом плане оказывает нам честь!!!Нет,она,конечно,будет играть какие-то роли в Германии.Но торжества приёма...

Все комментарии (16)
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