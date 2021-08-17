Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) объявило в Афганистане всеобщую амнистию, сообщает AFP.

В своем заявлении они призвали граждан страны вернуться к нормальной жизни и работе, подчеркнув, что амнистия объявлена для всех.

"Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью", — говорится, в частности, в заявлении представителей движения.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. Его местоположение на сегодняшний день не известно. 

17 августа стало известно, что один из лидеров "Талибана", экс-министр высшего образования Амир Хан Муттаки находится в Кабуле и участвует в переговорах с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой. Они договариваются о составе нового правительства, которое ранее "Талибан" пообещал сделать "инклюзивным".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 17.08.2021, 12:01
    Гость: Пррохожий

    Если использовать терминологию западных СМИ в отношении войны за независимость в США, то английские колонизаторы несли демократию, а колонисты-американцы были боевиками и препятствовали распространению демократии.

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