Талибы перечислили основные направления своей политики

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан», объявившая о захвате всей территории Афганистана, заявила, что гарантирует свободу и независимость каждой нации, защиту прав женщин, всеобщую амнистию, независимость частных СМИ. Об этом на первой пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид, сообщает РБК

Основные тезисы прозвучавшего на пресс-конференции:

  • На свободу и независимость имеет право каждая нация.
  • Никому не позволено использовать территорию Афганистана для атак на другие страны, в том числе соседние государства.
  • Права женщин (в том числе на образование) будут защищаться в рамках шариата.
  • «Талибан» не стремится к отмщению и обещает помилование даже тем, кто работал на прежний режим или иностранные силы.
  • Частные СМИ должны «оставаться независимыми», но «не должны работать против национальных ценностей».
  • Взаимодействие с другими странами продолжится, Афганистану не нужны враги ни внутри страны, ни за рубежом.
  • Гарантируется безопасность иностранных граждан в Афганистане.
  • Природные ресурсы будут использоваться для «восстановления и процветания» страны.
  • Афганистан намерен искоренить наркоторговлю.

Ранее «Талибан» заявлял, что планирует воссоздать Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем организации в 1996–2001 годах. Его не признавало большинство стран, в том числе Россия. В то время талибы установили жесткие правила. Так, девочкам запрещалось ходить в школу, а женщинам — работать вне дома или выходить на улицу без закрывающей все тело одежды и без сопровождения мужчин. Нарушителей публично пороли или казнили.

В этот раз женщины смогут получать образование, работать и одни выходить из дома (при условии, что они будут в хиджабе), обещали в «Талибане». Пороть или казнить будут только по решению суда, заявили в террористической организации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.08.2021, 23:13
    Гость: Aркаим

    \Афганистан намерен искоренить наркоторговлю\

    Плохие новости для золотоунитазников из Роснаркоконтроля

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