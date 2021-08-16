Талибы объявили о завершении 20-летней войны в Афганистане

08:32 16.08.2021

Официальный представитель политического офиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) Мухаммед Наим заявил об окончании войны в Афганистане, пишет РИА Новости.

"Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад", - объявил он. Он также дал гарантии безопасности жителям Афганистана и иностранным дипломатам, отметив, что талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и готовы с помощью диалога "развеять опасения международного сообщества".

По словам Наима, форма правления в стране будет ясна в ближайшее время.

Позже представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только представители движения, но и "другие афганцы". Он подчеркнул, что талибы хотят, чтобы у власти оказались также "некоторые хорошо известные деятели".

В свою очередь более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев граждан Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США. Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. В документе, страны призвали "способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать порядок в стране.

Ранее талибы заняли афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, он уехал в Таджикистан.

Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.