Талибы объявили о завершении 20-летней войны в Афганистане

Официальный представитель политического офиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) Мухаммед Наим заявил об окончании войны в Афганистане, пишет РИА Новости.

"Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад", - объявил он. Он также дал гарантии безопасности жителям Афганистана и иностранным дипломатам, отметив, что талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и готовы с помощью диалога "развеять опасения международного сообщества".

По словам Наима, форма правления в стране будет ясна в ближайшее время. 

Позже представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только представители движения, но и "другие афганцы". Он подчеркнул, что талибы хотят, чтобы у власти оказались также "некоторые хорошо известные деятели".

В свою очередь более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев граждан Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США. Среди стран, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. В документе, страны призвали "способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать порядок в стране.

Ранее талибы заняли афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, он уехал в Таджикистан.

Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2021, 15:37
    Гость: Поскольку американцы разваливаются,

    значит нам надо брать руководство в свои руки и направлять талибов ПРОТИВ АМЕРИКАНЦЕВ!
    Подтягивать Трампа...
    Россия в Афганистане в своё время строила поликлиники и предприятия, поэтому в народе Афганистана воспоминания о СССР/Росии весьма положительные.

  2. 16.08.2021, 15:14
    Гость: Гражданин СССР

    Как-то он, этот Талибан, странно запрещён, примерно как Telegram заблокирован. Можно цитировать их, в Кремль пускать.

  4. 16.08.2021, 14:18
    Гость: Отец

    Кукля, вы очень невнимательно читали мой пост.
    КГБ, создав совместно с ЦРУ США совместное предприятие "МИПСА" располагающееся в Австрии, под Веной- кстати, не очень далеко от Бремена. В МИПСА -готовили подрывников СССР.
    Там прошли обучение , Анатолий Чубайс, Гавриил Попов и многие другие из горбачевско-ельцинского окружения.

  5. 16.08.2021, 14:15
    Гость: Ха

    Они тебе сами сказали, чего хотят или ты просто доморощенный политолог. Кстати,не далее, как два дня назад один политолог с умным видом рассуждал, что талибы захватят Кабул только через 90 дней. Ха-ха.

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