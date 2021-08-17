Байден распорядился выделить 500 млн долларов для беженцев из Афганистана

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении $500 млн для помощи беженцам из Афганистана, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

«Для национальных интересов важно предоставить помощь в размере не более 500 миллионов долларов США с целью удовлетворения неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску из-за ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы», — говорится в документе.

Отмечается, что помощь, в зависимости от обстоятельств, может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.08.2021, 19:41
    Гость: Они за двадцать лет "потратили" ТРИЛЛИОН $

    на Авганистан... И процентов 70-80 из триллиона скорее украли и из 500млн$ столько же украдут

  4. 17.08.2021, 14:11
    Гость: ?

    Почему тогда США и ЕС не вводят санкции против талибов?Или у них санкции только против России и Ирана?

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